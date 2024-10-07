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Полувагоны побеждают платформы
07.10.2024

Полувагоны побеждают платформы

    • «Российские железные дороги» сообщили о рекордном количестве контейнерных поездов, отправленных в течение суток с Дальнего Востока.

    4 октября 2024 года со станций и терминалов Дальневосточной железной дороги было погружено и отправлено 30 контейнерных поездов (4301 TEU).

    Из этих 30 поездов 16 составов сформировано из полувагонов, 14 — из фитинговых платформ.

    Основная часть грузов отправлена в Москву и Московскую область.

    Предыдущий рекорд был достигнут на ДВЖД в сентябре 2024 года, когда за сутки было отправлено 28 контейнерных поездов. А вот сентябрьский рекорд по объему отгрузки – 4633 TEU – пока не превзойден.

    О рекордных объемах перевозок с Дальнего Востока контейнеров в полувагонах сообщил сегодня и «ТрансКонтейнер» — 52 поезда с 7,8 тыс. TEU в сентябре 2024 года, в 1,5 раза больше, чем в том же месяце прошлого года. Всего с начала года оператор перевез в полувагонах более 45 тыс. TEU – это 321 контейнерный поезд.

    «Перевозка контейнеров в полувагонах используется для балансировки внешнеторговых грузопотоков в условиях загруженности Восточного полигона и затоваривания контейнерами с импортом дальневосточных терминалов. В прошлом году импорт превысил экспорт в 1,5 раза, а в этом — в 2 раза, т.е. на 1 экспортный контейнер приходится 2 импортных», – отмечают в компании.

    Технология вывоза контейнеров в полувагонах позволяет разгрузить Восточный полигон лишь частично, — сказала ранее в интервью SeaNews генеральный директор транспортно-логистической компании «ТрансГИД» Ксения Черникова. «Тут встает другая проблема. Вот мы вывезли контейнеры с Дальнего Востока, а как мы их обратно повезем – вопрос. Сейчас контейнеры накапливаются в крупных логистических центрах, и не только в Москве – на Урале и в Сибири».

    При этом полувагонов для вывоза импорта тоже не хватает. По словам К.Черниковой, приоритет железная дорога отдает генеральным грузам, а не контейнерам.

    Фото: РЖД

     


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