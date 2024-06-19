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Вместимость глобального контейнерного флота достигла 30 млн TEU
19.06.2024

Вместимость глобального контейнерного флота достигла 30 млн TEU

    • Суммарная вместимость глобального контейнерного флота достигла рекордной отметки в 30 млн TEU, сообщает Splash со ссылкой на данные Alphaliner.

    В 2001 году провозные мощности составляли 5 млн TEU. К этому показателю рынок морских контейнерных перевозок шел почти 50 лет, с момента первой погрузки контейнера на судно. Скачок в 10 млн TEU – с 20 млн TEU до 30 млн TEU – был сделан всего за семь лет.

    По данным BIMCO, в этом году в общей сложности запланирована поставка 478 контейнеровозов суммарной вместимостью 3,1 млн TEU, что на 41% превысит рекорд 2023 года. Ожидается, что вместимость контейнерного флота в этом году вырастет на 10%.

    «Предполагается, что скачок от 30 млн TEU до 35 млн TEU тоже будет очень быстрым, поскольку заказы на азиатские верфи продолжают поступать. Производственные мощности китайских судостроительных предприятий законтрактованы до 2029 года», – пишет издание.

    Фото: Hapag-Lloyd


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