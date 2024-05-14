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Свыше 1 млн TEU введено в строй с начала года
14.05.2024

Свыше 1 млн TEU введено в строй с начала года

    • Суммарная вместимость контейнеровозов-новостроев, введенных в строй в 2023 году, составила 2,3 млн TEU, что на 37% выше предыдущего исторического максимума. За первые 4 месяца этого года в строй было введено свыше 1 млн TEU, сообщает Container News со ссылкой на данные аналитика BIMCO Нильса Расмуссена.

    «Из-за рекордных поставок портфель заказов сократился. С учетом того, что в 2023 и 2024 году было законтрактовано 1,8 млн TEU, сейчас портфель заказов составляет 6,1 млн TEU, что составляет 21% от суммарной вместимости действующего контейнерного флота. «В результате сейчас портфель заказов, если учитывать суммарно провозные мощности, в два раза превышает портфель заказов, который был до начала пандемии и ажиотажного спроса на заказ новых судов со стороны линейных операторов», – отметил Н.Расмуссен.

    По его словам, в этом году ожидается поставка еще 2 млн TEU, а всего по итогам года должно быть сдано 3 млн TEU, что на 30% выше прошлогоднего рекорда. «В 2025 году рекордные объемы сдачи новостроев закончатся. В следующем году они составят чуть меньше 2 млн TEU, – цитирует издание аналитика. – Ожидается, что в 2024 году совокупная вместимость новостроев составят 11% от вместимости действующего флота. В последний раз этот показатель был побит в 2008 году, когда новый тоннаж составил 15% от тоннажа действующего флота».

    Ожидалось, что рекордно высокие поставки контейнеровозов создадут на рынке значительный переизбыток провозных мощностей. И это действительно повлияло на рынок в прошлом году, а в этом – рекордные поставки будут способствовать поддержанию глобальной контейнерной торговли.

    Из-за перенаправления контейнеровозов по маршруту через мыс Доброй Надежды на фоне ситуации в регионе Красного моря, для управления контейнерными перевозками в настоящее время необходимо еще 10% дополнительных провозных мощностей. А к этим 10% следует еще добавить мощности, необходимые для обеспечения роста рынка.

    «Когда контейнеровозы станут снова чаще ходить через Красное море и Суэцкий канал, мы, скорее всего, увидим значительный переизбыток предложения. За период с 2019 по 2023 год провозные мощности выросли на 21%, а морские контейнерные перевозки всего на 4%. Ожидается, что в период с 2023 по 2025 год вместимость контейнерного флота вырастет еще на 15%», – резюмировал Н.Расмуссен.

    Фото: ONE


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