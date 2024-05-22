Размер «теневого» танкерного флота затрудняет его регулирование

По данным судового брокера BRS, «теневой» танкерный флот в этом году увеличился на 17% и в настоящее время включает 787 судов. Совокупная вместимость «теневых» танкеров составляет 8,5% от глобального танкерного флота, сообщает Splash. Учитывая, что бОльшая часть крупнотоннажных танкеров классифицируется как «серые», суммарно дедвейт такого флота достигает 93,7 млн тонн, или 13,7% от глобального танкерного флота.

Рост «теневого» танкерного флота с февраля 2024 года привел к тому, что количество судов, зарегистрированных под ранее не пользовавшихся популярностью флагами, увеличилось в 2-3 раза.

«В начале мая Парижский меморандум о взаимопонимании по контролю судов государством порта провел свое 57-е заседание и сейчас публикует подробности того, что обсуждалось, включая новости о том, что некоторые государства флага пытаются выработать схемы, чтобы избежать задержаний судов, – пишет издание. – В отчете, в том числе, описываются недавние попытки неназванных государств флага заключить двусторонние соглашения с государствами портов о незадержании судов в портах».

Международная морская организация (IMO) также недавно призвала государства флага пресечь деятельность «теневых» танкеров и подвергать усиленным проверкам суда, которые могут потенциально оказаться «теневыми».

«Однако противодействовать торговле российской и иранской нефтью оказывается не так просто, поскольку используются более изощренные методы, а в Азии сохраняется спрос на нефть со скидкой», – пишет издание.

В апреле Международная группа клубов P&I, куда входят 12 клубов, представила в парламент Великобритании доказательства того, что ограничение цен на нефть, введенное 17 месяцев назад с целью сократить доходы России, не работает. «В отчете группы, члены которой страхуют порядка 85% мирового тоннажа, отмечается, что с начала действия ограничений от их услуг отказались более 800 танкеров. Страховщики предупредили, что ограничение по цене все более теряет смысл, поскольку все больше судов и связанных с ними услуг уходят в тень».

«Хотя регулирующие органы и правительства, безусловно, следят за «серым» флотом, но он настолько велик, что это затрудняет регулирование. Если исключить из всего мирового танкерного флота 13,7% этого теневого тоннажа, то рынок уйдет в восходящую спираль, что вызовет экономический шок, а это нежелательно», – предупреждают в BRS.

«Дальнейшее регулирование должно быть постепенным и целенаправленным, чтобы не создавать чрезмерную волатильность на рынках», – резюмирует брокер.

Фото: Splash /Министерство транспорта Республики Индонезия