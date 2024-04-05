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По проекту «Восток Ойл» началось строительство нефтеперекачивающих станций
05.04.2024

По проекту «Восток Ойл» началось строительство нефтеперекачивающих станций

    • Компания «РН-Ванкор» (предприятие нефтедобывающего комплекса НК «Роснефть») в рамках реализации проекта «Восток Ойл» приступила к строительству нефтеперекачивающих станций «Сузун» и «Пайяха». Объекты будут обеспечивать транспортировку нефти по трубопроводу Ванкор – Пайяха – «Порт «Бухта Север», сообщает пресс-служба «Роснефти».

    «Восток Ойл» – крупнейший проект мировой нефтегазовой отрасли, реализуемый «Роснефтью» на севере Красноярского края. Ресурсная база проекта составляет 6,5 млрд тонн премиальной малосернистой нефти. Нефтеналивной терминал в новом морском порту «Бухта Север» обеспечит перевалку нефти с месторождений «Восток Ойл» для дальнейшей отправки танкерным флотом по Северному морскому пути.

    В настоящее время на месте строительства НПС «Пайяха» ведется инженерная подготовка площадки. В период летней навигации по Енисею через Норильск и Точино завезены первоочередные стройматериалы для начала строительства.

    На площадке НПС «Сузун» ведется оценка и испытание свайного оборудования. После всех необходимых процедур начнется установка свайного основания и возведение производственных зданий и сооружений. Станция необходима для поддержания давления и обеспечения транспорта товарной нефти через строящийся нефтепровод на участке от Сузуна до НПС «Пайяха».

    Все промышленные объекты проекта «Восток Ойл» строятся с использованием технологий, которые были успешно опробованы на Ванкорском кластере.

    Фото: «Роснефть»


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