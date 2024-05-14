Строительная готовность Жатайской судоверфи составляет 66%

Строительная готовность объекта составляет в настоящий момент более 66%. Основные работы ведутся на блоке корпусных производств, сообщает пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия). На объекте занято 52 человека, задействовано 10 единиц техники.

К строительным работам приступила компания «РФА-Инвест», к инженерным – ООО «Гарт», которые выбраны после расторжения контракта с прежним подрядчиком.

С прежним подрядчиком, компанией «Элтера», контракт был расторгнут после выявления ряда нарушений технологических процессов, ведется претензионная работа.

«Модернизация Жатайской судоверфи, построенной в 1940-х годах, началась в 2019 году. Объект должны были сдать еще в 2020 году, но из-за изменений в проекте сроки были перенесены», – говорится в cjj,otybb.

В этом году в соответствие с указом президента России Владимира Путина акции АО «Жатайская судоверфь» перешли в собственность Якутии. Процедура передачи всех акций полностью завершена.

Как отмечают в региональном правительстве, финансирование строительства осуществляется из бюджета республики, а также за счет кредита, предоставленного Сбербанком по соглашению, подписанному на Восточном экономическом форуме в 2023 году между банком, Минвостокразвития, Госкорпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики.

Ввод Жатайской судоверфи призван обеспечить создание современного речного флота для грузоперевозок в Ленском бассейне и в Арктической зоне, в том числе по Севморпути. До 2036 года на судостроительном заводе планируют построить около 100 речных судов. Новая судоверфь рассчитана на ввод в эксплуатацию до десяти речных и морских судов ежегодно. Также здесь будут ремонтировать, модернизировать и утилизировать плавсредства.

Фото: сайт правительства Республики Саха (Якутия) / Андрей Сорокин, ЯСИА