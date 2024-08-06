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Объекты первого пускового комплекса Багаевского гидроузла готовы на 70%
06.08.2024

Объекты первого пускового комплекса Багаевского гидроузла готовы на 70%

    • Строительная готовность объектов первого пускового комплекса Багаевского гидроузла составляет порядка 70%. Бетонирование всех конструкций в рамках первого этапа планируется завершить в 2024 году, а монтаж оборудования на этих конструкциях – в первом квартале 2025 года, сообщает пресс-служба ФКУ «Ространсмодернизация».

    Реконструкция ведется в рамках федерального проекта «Развитие морского и внутреннего водного транспорта».

    Сейчас на объекте осуществляют укладку бетона в массивы водосбросной плотины и судоходного шлюза. Общий объем уложенного бетона составил 214 тыс. куб. м, это 79% от проектного объема. Также завершено бетонирование бычков плотины.

    Темпы бетонирования массивных конструкций достигли в среднем до 25 000 куб. м в месяц. Всего на площадке работают три бетонных завода.

    На правом берегу Дона продолжается строительство вспомогательных объектов. На водосбросной плотине смонтированы пороги на 12 пролетах из 12, поставлено 53% оборудования, начат монтаж закладных частей.

    Завершена установка семи затворов головного регулятора рыбоходно-нерестового канала, смонтировано 8 из 24 затворов на водосбросной плотине.

    В строительстве гидроузла задействовано порядка 2 тыс. человек и 192 единицы техники.

    «Багаевский гидроузел – это крупнейший инфраструктурный проект не только для Ростовской области, но для всей России. В результате реализации проекта повысится транспортная доступность реки Дон и улучшатся условия работы водохозяйственного комплекса донского региона, а также надежность и безопасность судоходства крупнотоннажного флота на Нижнем Дону», – говорится в пресс-релизе.

    Проект позволит устранить «узкие» места на реке Дон, входящей в состав Единой глубоководной системы Европейской части РФ, и обеспечить гарантированную глубину водного пути не менее 4 метров на участке протяженностью 85 км. Пропускная способность участка увеличится до 19 млн тонн грузов.

    Фото: Росморречфлот / ФКУ «Ространсмодернизация»


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