Для создания глубоководного порта в Беломорске проработают объем потенциальной грузовой базы

Руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко и Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков провели первое заседание рабочей группы по вопросу строительства морского торгового порта в Карелии, сообщает пресс-служба Росморречфлота.
Вопрос создания морского глубоководного порта в Беломорске ранее обсуждался сторонами в рамках встречи на Петербургском международном экономическом форуме, где было принято решение о создании рабочей группы.
Участники заседания обсудили ключевые направления перспективного строительства порта, его значение для региона в части вывода грузов горнодобывающей и лесной промышленности, а также в обеспечении грузами арктических и дальневосточных строек и населенных пунктов страны.
Порт должен стать частью транспортно-логистической системы Беломорско-Балтийского канала и обеспечить альтернативный путь грузоперевозок
Предстоит проработать структуру и объем потенциальной грузовой базы для создания порта, провести оценку минерально-сырьевых ресурсов региона.
Развитие порта потребует наращивания флота, определения экономически целесообразных типов судов для использования в порту с учетом их осадки, грузовместимости и затрат на дноуглубление. Для строительства флота планируется использовать производственные мощности Онежского судостроительно-судоремонтного завода.
Стороны наметили круг вопросов, которые войдут в «дорожную карту» проекта.
Фото: Росморречфлот