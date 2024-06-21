Для создания глубоководного порта в Беломорске проработают объем потенциальной грузовой базы

Руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко и Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков провели первое заседание рабочей группы по вопросу строительства морского торгового порта в Карелии, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Вопрос создания морского глубоководного порта в Беломорске ранее обсуждался сторонами в рамках встречи на Петербургском международном экономическом форуме, где было принято решение о создании рабочей группы.

Участники заседания обсудили ключевые направления перспективного строительства порта, его значение для региона в части вывода грузов горнодобывающей и лесной промышленности, а также в обеспечении грузами арктических и дальневосточных строек и населенных пунктов страны.

Порт должен стать частью транспортно-логистической системы Беломорско-Балтийского канала и обеспечить альтернативный путь грузоперевозок

Предстоит проработать структуру и объем потенциальной грузовой базы для создания порта, провести оценку минерально-сырьевых ресурсов региона.

Развитие порта потребует наращивания флота, определения экономически целесообразных типов судов для использования в порту с учетом их осадки, грузовместимости и затрат на дноуглубление. Для строительства флота планируется использовать производственные мощности Онежского судостроительно-судоремонтного завода.

Стороны наметили круг вопросов, которые войдут в «дорожную карту» проекта.

Фото: Росморречфлот