Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Для создания глубоководного порта в Беломорске проработают объем потенциальной грузовой базы
21.06.2024

Для создания глубоководного порта в Беломорске проработают объем потенциальной грузовой базы

    • Руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко и Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков провели первое заседание рабочей группы по вопросу строительства морского торгового порта в Карелии, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

    Вопрос создания морского глубоководного порта в Беломорске ранее обсуждался сторонами в рамках встречи на Петербургском международном экономическом форуме, где было принято решение о создании рабочей группы.

    Участники заседания обсудили ключевые направления перспективного строительства порта, его значение для региона в части вывода грузов горнодобывающей и лесной промышленности, а также в обеспечении грузами арктических и дальневосточных строек и населенных пунктов страны.

    Порт должен стать частью транспортно-логистической системы Беломорско-Балтийского канала и обеспечить альтернативный путь грузоперевозок

    Предстоит проработать структуру и объем потенциальной грузовой базы для создания порта, провести оценку минерально-сырьевых ресурсов региона.

    Развитие порта потребует наращивания флота, определения экономически целесообразных типов судов для использования в порту с учетом их осадки, грузовместимости и затрат на дноуглубление. Для строительства флота планируется использовать производственные мощности Онежского судостроительно-судоремонтного завода.

    Стороны наметили круг вопросов, которые войдут в «дорожную карту» проекта.

    Фото: Росморречфлот


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    05.04.2024
    По проекту «Восток Ойл» началось строительство нефтеперекачивающих станций
    Компания «РН-Ванкор» (предприятие нефтедобывающего комплекса НК «Роснефть») в рамках реализации проекта «Восток Ойл» приступила […]
    "Порт бухта Север"Восток ОйлЕнисейМесторождение
    0
    14.02.2024
    Автомобильный мост через Лену будет выполнен в виде трёхпилонной вантовой конструкции
    В подготовке к строительству моста через Лену задействованы пять компаний, зарегистрированные в Якутии, сообщили […]
    Ленский мостСтроительство
    0
    11.04.2024
    На Сахалине построят верфь композитного судостроения
    Корпорации «ВЭБ.РФ» выделит средства на создание верфи композитного судостроения в Корсакове. Такое решение приняла […]
    верфькомпозитное судостроениеКорсаковСахалин
    0
    20.06.2024
    На западном побережье Индии построят мегапорт
    Власти Индии одобрили строительство порта на западном побережье страны в 125 км от города […]
    ИндияКонтейнерный терминалПортСтроительство
    0
    14.02.2024
    IRISL подписала контракт на строительство десяти судов
    Сумма контракта $86 млн
    IRISLСтроительствоСудостроение
    0
    25.01.2024
    В Малайзии начали строить новый порт
    В Малайзии приступили к реализации проекта по строительству международного частного порта Куала-Лингги (KLIP). Стоимость […]
    МалайзияПортСтроительство
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    21.06.2024 Контейнерооборот Каспийского бассейна в апреле 2024 в деталях
    20.06.2024 FESCO усиливает каботажную линию из Санкт-Петербурга в Калининград
    20.06.2024 О перспективах рынка нефтеперевозок, сложностях с расчетами и диверсификации в контейнерный бизнес
    20.06.2024 Контейнерооборот Арктического бассейна в апреле 2024 увеличился на 18,6%
    19.06.2024 FESCO поставила на линию Новороссийск – Индия судно большей вместимости
    19.06.2024 Контейнерооборот Арктического бассейна в апреле 2024 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    21.06.2024 Правительство смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами
    21.06.2024 Продлены сроки эксперимента по внедрению системы таможенного мониторинга
    07.06.2024 Правительство объединит ТОРы в Южно-Сахалинске
    05.06.2024 Объем перевозок по международным транспортным коридорам увеличится в 1,5 раза
    04.06.2024 РФ экспортировала 100 млн тонн продовольствия и 40 млн тонн удобрений
    29.05.2024 Госдума ратифицировала Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •