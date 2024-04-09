Готовность самого большого в мире склада минеральных удобрений составляет 60%

«ОТЭКО», оператор морских терминалов в порту Тамань, продолжает строительство самого большого в мире склада минеральных удобрений общим объемом хранения до 300 тыс. тонн и годовым оборотом перевалки до 5 млн тонн.

По информации компании, в настоящее время завершены работы по устройству монолитных железобетонных конструкций. На их возведение ушло почти 47 тыс. кубометров бетона. Сейчас выполняются работы по монтажу металлоконструкций кровли. Уже смонтировано более 2 тыс. тонн. Всего по окончании работ этот объем составит порядка 8 тыс. тонн. В работе задействованы 8 высотных кранов общей грузоподъёмностью более 1,5 тыс. тонн.

По словам директора проектного офиса ОТЭКО «Минеральные удобрения» Александра Зотикова, прежде чем склад покроют кровлей, специалисты должны установить основное технологическое оборудование – два полупортальных реклаймера, с помощью которых будет обеспечиваться выгрузка из склада минеральных удобрений по конвейерам на судно.

«Они доставят продукт по специальным закрытым галереям непосредственно к сухогрузам, – сказал он. – В этой работе мы используем самое современное высокотехнологичное оборудование. Наша задача – построить к концу 2025 года современный склад, обеспечивающий скорость, качество и объемы перевалки».

Таких конвейеров будет сразу два, чтобы можно было одновременно разгружать на склад два разных продукта. Сам склад разделен на 10 боксов вместимостью 30 тыс. тонн каждый и рассчитан на перевалку 7 различных видов минеральных удобрений. В основном это карбамид, ведущим мировым экспортером которого Россия является. Также предусмотрено хранение аммофоса, сульфо- и нитроаммофоса и других комплексных удобрений, используемых в сельском хозяйстве.

После завершения работ с металлоконструкциями склада следующим этапом станет монтаж конвейеров выгрузки продукта на высоте 38 метров, которые доставляют удобрения непосредственно на склад для хранения.

Как рассказал начальник комплекса «Сера и минеральные удобрения» навалочного терминала ОТЭКО Виктор Манушев, в настоящий момент южные порты могут переваливать до 2,5 млн тонн в год. «Наша задача не составить им конкуренцию, а увеличить объемы отгрузки южных портов еще на 5 млн тонн в год, – пояснил он. – У нас уже есть ряд договоренностей о сотрудничестве с нашими потенциальными клиентами».

Отмечается, что еще одной технологической особенностью будущего комплекса станет станция разгрузки вагонов, объем выгрузки которой позволит единовременно выгружать 8 вагонов. Она будет оснащена двумя параллельными линиями выгрузки по 4 вагона, что позволит разгружать одновременно 2 вида минеральных удобрений. Склад будет оборудован самыми современными системами аспирации и каскадными желобами, чтобы обеспечить беспыльное и безопасное хранение и перевалку.

В настоящее время завершаются дноуглубительные работы у специализированного причала минудобрений, который позволит грузить их на суда максимальным дедвейтом в 120 тыс. тонн. При проектной мощности погрузки до 2,5 тыс. тонн в час, такое судно можно будет загрузить менее чем за трое суток.

Напомним, что «ОТЭКО» в прошлом году ввела в эксплуатацию самый большой в мире закрытый склад серы с проектным объёмом хранения до 300 тыс. тонн и годовым объемом экспорта через порт Тамань до 5 млн тонн.

Фото: «ОТЭКО»