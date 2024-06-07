«РЖД Бизнес Актив» построит контейнерный терминал на станции Гродеково-2

АО «РЖД Бизнес Актив» и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики заключили соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта по строительству контейнерного терминала на станции Гродеково-2 Дальневосточной железной дороги. Церемония подписания состоялась на Петербургском международном экономическом форуме.

Как сообщили SeaNews в «РЖД Бизнес Активе», транспортно-логистический центр мощностью 230 тыс. TEU появится в Приморском крае в 2027 году. В его строительство планируется вложить 10 млрд рублей, работу получат порядка 200 человек.

«РЖД Бизнес Актив» завершает разработку основных проектных решений по терминалу на станции Гродеково-2 и к концу года планирует приступить к строительству. Завершение финального этапа строительства ожидается до конца 2027 года, отметили в компании.

Фото: КРДВ