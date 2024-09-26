MSC vs Maersk

MSC через свое портовое подразделение Terminal Investment Ltd. (TiL) создаст новый контейнерный терминал в крупнейшем торговом порту Дании Орхус, сообщает Maritime Executive. Новый проект будет развиваться в два этапа, и, как ожидается, будет завершен к 2027 году.

Администрация порта Aarhus Havn подписала с TiL договор аренды земли площадью 170 тыс. кв. м в портовой зоне Omniterminal. Документ подписан всего через несколько недель после того, как MSC обнародовала свои новые маршруты на 2025 год и включила маршрут между портами Азии и Орхусом в свой независимый сервис, который начнет действовать с момента окончания срока действия альянса 2M с Maersk. В следующем году контейнеровозы MSC по-прежнему будут из Азии заходить в порт Орхус напрямую, в то время как Maersk – нет.

«Это выглядит как вызов Maersk на его родной территории и в порту, в котором компания доминировала через свою терминальную компанию APMT», – пишет издание.

Как сообщает Maritime Executive, Maersk оспаривал шаги MSC по достижению соглашения с портом, в том числе летом подавал на Администрацию порта в суд. «По данным датской газеты Finans, Maersk утверждал, что у компании с Aarhus Havn было соглашение о расширении с 2020 года своего контейнерного терминала и управлении терминалами порта. AMPT обещал инвестиции в размере около 300 млн долларов, однако заявил, что откажется от этих планов, если в порт придет второй оператор», – поясняет издание.

В свою очередь, CEO MSC Сорен Тофт отметил, что порт Орхус находится в выгодном месте для новой маршрутной сети. «В следующем году мы запустим прямой сервис порты Азии – Орхус, и в сочетании с нашим собственным терминалом мы сможем предоставить нашим клиентам практичное логистическое решение», — сказал он.

Он также добавил, что MSC рассматривает и другие маршруты, которые могут оказать положительное влияние на бизнес Дании в долгосрочной перспективе, и что компания рассмотрит возможность дальнейших инвестиций при освоении новых зон в порту.

Напомним, с февраля 2025 года прекращает действовать соглашение между MSC и Maersk о совместном оперировании судов в рамках альянса 2M. К Maersk присоединится Hapag-Lloyd – перевозчики создали другой альянс, Gemini Cooperation. А MSC будет обмениваться слотами на трейде Азия – Европа с альянсом Premier Alliance (так с февраля 2025 года будет называться THE Alliance).

Фото: порт Орхус