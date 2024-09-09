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THE Alliance станет Premier Alliance
09.09.2024

THE Alliance станет Premier Alliance

    • Члены THE Alliance Ocean Network Express (ONE), HMM и Yang Ming Marine Transportation продолжат сотрудничество в рамках альянса под новым названием – Premier Alliance. Как сообщили SeaNews в ONE, под новым называнием альянс начнет работать с февраля 2025 года.

    В рамках альянса его участники оперируют магистральными сервисами на основных трейдах Восток – Запад: Азия – западное побережье Северной Америки, Азия – восточное побережье Северной Америки, Азия – Средиземноморье, Азия – Северная Европа и Азия – Ближний Восток.

    На трейде Азия – Европа Premier Alliance будет сотрудничать с MSC в рамках соглашения об обмене слотами.

    Напомним, в январе 2025 года прекращается действие альянса 2M между Maersk и MSC. Одновременно, с января 2025 года из THE Alliance выходит Hapag-Lloyd и присоединяется к Maersk в рамках альянса Gemini Cooperation. 

    Фото: Shipspotting / Geir Vinnes


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