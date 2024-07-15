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Федеральная морская комиссия США застопорила создание альянса Maersk и Hapag-Lloyd
15.07.2024

Федеральная морская комиссия США застопорила создание альянса Maersk и Hapag-Lloyd

    • Федеральная морская комиссия США (FMC) приостановила вступление в силу соглашения Maersk и Hapag-Lloyd о создании альянса Gemini. Как сообщает Container News, соглашение должно было вступить в силу 15 июля, а сам союз, как планировалось, начать работать с 1 февраля 2025 года. Официальный запуск партнерства пока отложен.

    В FMC заявляют, что «соглашение в представленном виде не содержит подробной информации, которая позволила бы провести полный анализ потенциального влияния будущего альянса на конкуренцию», поэтому Комиссия запросила дополнительную информацию. При этом отмечается, что запрашиваемая информация конфиденциальная и не подлежит обнародованию.

    Рассматривать соглашение с точки зрения конкурентных и правовых вопросов начнут после того, как Комиссия получит полную информацию.

    Напомним, Maersk и Hapag-Lloyd объявили о создании альянса Gemini в январе этого года, подписали соглашение в конце мая. В рамках партнерства перевозчики намерены совместно использовать суда на трейдах США – Азия / Ближний Восток / Европа.

    Фото: Hapag-Lloyd


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