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Росморречфлот и Российская палата судоходства подписали соглашение о сотрудничестве
27.11.2024

Росморречфлот и Российская палата судоходства подписали соглашение о сотрудничестве

    • Росморречфлот и Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Российская палата судоходства» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере морского и внутреннего водного транспорта, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

    Соглашение подписано руководителем Росморречфлота Андреем Тарасенко и президентом Российской палаты судоходства Алексеем Клявиным.

    В настоящее время в состав Палаты входят 93 организации морского и речного транспорта, в том числе 60 судоходных компаний.

    Сотрудничество предусматривает учет потребностей, интересов, прав и обязанностей организаций отрасли при реализации государственной политики в области морского и речного транспорта.

    «Взаимодействие направлено на создание благоприятных условий для безопасной и эффективной работы российского флота на морских и внутренних водных путях, развитие грузовых и пассажирских перевозок и морской и речной инфраструктуры», – говорится в пресс-релизе.

    Стороны рассчитывают, что документ обеспечит повышение качества оказываемых государственных услуг, будет способствовать устранению административных барьеров и повышению уровня конкурентоспособности морского и внутреннего водного транспорта.

    Участники подписания отметили возрастающую роль взаимодействия Росморречфлота и представителей отраслевого сообщества для решения задач по развитию опорной сети внутренних водных путей, развитию торгового флота и стандартов безопасности, сохранению лучших флотских традиций.

    Соглашение заключено сроком на пять лет взамен ранее действующему документу.

    Фото: Росморречфлот


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