Росжелдор и «Деметра-Холдинг» подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве

На Зерновом Терминальном комплексе Тамань состоялась торжественная церемония подписания меморандума о стратегическом сотрудничестве между Федеральным агентством железнодорожного транспорта (Росжелдор) и «Деметра-Холдинг».

Как сообщили SeaNews в холдинге, подписи под документом поставили руководитель Росжелдора Александр Сахаров и генеральный директор «Деметра-Холдинга» Алексей Грибанов.

Одним из основных направлений сотрудничества сторон является реализация концессионного соглашения о строительстве железнодорожной инфраструктуры общего пользования на Таманском полуострове от станции Тамань-Пассажирская до морских терминалов по перевалке продукции агропромышленного комплекса.

В ближайшее время начнётся реализация первой очереди строительства. Она предполагает строительство железнодорожной инфраструктуры пропускной способностью 7 млн тонн аграрных грузов в год. Далее будет реализована вторая очередь, в результате чего пропускная способность увеличится вдвое – до 14 млн тонн в год.

Планируется, что новая инфраструктура будет пропускать в грузовом и порожнем направлении составы длиной до 71 вагона. Длина участка под строительство – 7,5 км, развёрнутая длина прокладываемых путей составит 22 км. Для удобства организации движения на участке построят два железнодорожных моста и автомобильный путепровод.

После реализации проекта по строительству ж/д инфраструктуры, а также модернизации причалов пропускная способность Зернового Терминального комплекса Тамань увеличится с 5,5 до 8 млн тонн в год.

Фото: «Деметра-Холдинг»