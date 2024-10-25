Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Росжелдор и «Деметра-Холдинг» подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве
25.10.2024

Росжелдор и «Деметра-Холдинг» подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве

    • На Зерновом Терминальном комплексе Тамань состоялась торжественная церемония подписания меморандума о стратегическом сотрудничестве между Федеральным агентством железнодорожного транспорта (Росжелдор) и «Деметра-Холдинг».

    Как сообщили SeaNews в холдинге, подписи под документом поставили руководитель Росжелдора Александр Сахаров и генеральный директор «Деметра-Холдинга» Алексей Грибанов.

    Одним из основных направлений сотрудничества сторон является реализация концессионного соглашения о строительстве железнодорожной инфраструктуры общего пользования на Таманском полуострове от станции Тамань-Пассажирская до морских терминалов по перевалке продукции агропромышленного комплекса.

    В ближайшее время начнётся реализация первой очереди строительства. Она предполагает строительство железнодорожной инфраструктуры пропускной способностью 7 млн тонн аграрных грузов в год. Далее будет реализована вторая очередь, в результате чего пропускная способность увеличится вдвое – до 14 млн тонн в год.

    Планируется, что новая инфраструктура будет пропускать в грузовом и порожнем направлении составы длиной до 71 вагона. Длина участка под строительство – 7,5 км, развёрнутая длина прокладываемых путей составит 22 км. Для удобства организации движения на участке построят два железнодорожных моста и автомобильный путепровод.

    После реализации проекта по строительству ж/д инфраструктуры, а также модернизации причалов пропускная способность Зернового Терминального комплекса Тамань увеличится с 5,5 до 8 млн тонн в год.

    Фото: «Деметра-Холдинг»


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    20.02.2024
    Введен в эксплуатацию автоматизированный радиотехнический пост СУДС Кольского залива
    В соответствии с разрешением Администрации ЗАТО Видяево введен в эксплуатацию и интегрирован в систему […]
    ИнфраструктураКольский заливМурманскСПГ-терминал
    0
    19.03.2024
    «РЖД Логистика» откроет СВХ на терминале «Сухой порт Чайковский»
    АО «РЖД Логистика» и ООО «Квадрат», являющееся собственником контейнерного терминала «Сухой порт Чайковский» в […]
    ООО «Квадрат»РЖД ЛогистикаСВХСоглашение
    0
    27.05.2024
    План действий по оптимизации инфраструктуры и развитию транспортных коридоров
    Подписали страны СНГ
    Восток - ЗападИнфраструктураМТК "Север-Юг"развитие
    0
    20.03.2024
    Соглашения FESCO о развитии экспортных и внутрироссийских контейнерных перевозок
    Транспортная группа FESCO в ходе выставки TransRussia 2024 подписала с российскими партнерами ряд соглашений […]
    FESCO TransRussiaСоглашение
    0
    16.10.2024
    Литва намерена денонсировать договор с РФ о торговом судоходстве
    Литва намерена денонсировать межправительственное соглашение с РФ о торговом судоходстве. Как сообщает ТАСС, с […]
    денонсация договораЛитваСоглашениеТорговое судоходство
    0
    10.07.2024
    Россия и Индия договорились о сотрудничестве на Дальнем Востоке и в Арктике
    И будут развивать Восточный морской коридор
    АрктикаВосточный морской коридорДальний ВостокИндия
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    25.10.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 43 неделя 2024
    25.10.2024 Контейнерооборот Балтийского бассейна в сентябре 2024 вырос на 16%
    24.10.2024 Оборот мировых контейнерных линий, 8 месяцев 2024
    24.10.2024 Контейнерооборот Балтийского бассейна в сентябре 2024 в деталях
    23.10.2024 Maersk запустил фидерный сервис между Украиной и Египтом
    22.10.2024 31 «Арктический экспресс»
    Госрегулирование Показать всё
    25.10.2024 34 года Краснодарской таможне
    24.10.2024 Продлены экспортные квоты на минеральные удобрения
    24.10.2024 Область неопределенности
    18.10.2024 Перевозки по Северному морскому пути просубсидируют
    16.10.2024 Литва намерена денонсировать договор с РФ о торговом судоходстве
    16.10.2024 Увеличен объем квоты на вывоз минеральных удобрений
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •