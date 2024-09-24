РЖД расширяют подходы к Мурманскому транспортному узлу

Открыто движение по новому второму пути на перегоне Хибины – Нефелиновые Пески, сообщили «Российские железные дороги» в своем телеграм-аккаунте.

Как пояснили в компании, через этот участок проходят грузовые и пассажирские поезда, следующие в Мурманск, а после запуска порта Лавна пойдут составы в направлении новой линии Выходной – Лавна.

В ходе работ было уложено 11,1 км пути, смонтировано 10,7 км контактной сети. Кроме того, удлинили два пути на станции Хибины и перевели её с аналоговой на цифровую систему управления движением.

Развитие подходов к Мурманскому транспортному узлу, отметили в РЖД, позволит начиная с 2025 года везти в адрес портов Кольского залива до 45 млн тонн грузов, в том числе 18 млн тонн в год в направлении угольного терминала «Лавна».

Фото: РЖД