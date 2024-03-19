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FESCO и Индийский деловой альянс договорились о реализации транспортно-логистических проектов
19.03.2024

«РЖД Логистика» и «ТПК Альянс» договорились о сотрудничестве

    • АО «РЖД Логистика» и ООО «ТПК Альянс» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере транспортно-логистических услуг, сообщили SeaNews в «РЖД Логистике».

    Документ подписали директор саратовского филиала «РЖД Логистики» Вера Вторыгина и генеральный директор «ТПК Альянс» Дмитрий Рыбальченко в ходе 28-й Международной выставки транспортно-логистических услуг, складского оборудования и технологий TransRussia 19 марта 2024 года.

    Соглашение предусматривает совместную разработку транспортно-логистических проектов с использованием всех видов транспорта (автомобильного, морского, железнодорожного), контейнерного оборудования, платформ и вагонов.

    По словам В.Вторыгиной, реализация соглашения будет способствовать, в том числе, развитию перевозок полносоставных контейнерных поездов в сообщении с Индией, Ираном, Турцией, Египтом, Монголией и КНР и послужит основой для создания регулярного качественного сервиса экспортных перевозок грузов широкой номенклатуры.

    Фото: «РЖД Логистика»


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