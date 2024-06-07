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«РЖД Логистика» и «МАЗ «Москвич» будут поставлять комплектующие через «Южный порт»
07.06.2024

«РЖД Логистика» и «МАЗ «Москвич» будут поставлять комплектующие через «Южный порт»

    • АО «РЖД Логистика» и АО «Московский автомобильный завод «Москвич» закрепили намерение развивать сотрудничество в рамках организации сервиса по перевозке материалов и комплектующих для сборки автомобилей, а также оперированию на грузовых терминалах Московского транспортного узла, включая транспортно-логистический центр «Южный порт».

    Как сообщили SeaNews в «РЖД Логистике», соответствующее соглашение стороны подписали на площадке Петербургского международного экономического форума.

    Документ зафиксировал намерение сторон плотно взаимодействовать в целях развития и поддержки мультимодальных логистических продуктов и продвижения сервиса по перевозке материалов и комплектующих для сборки автомобилей. Соглашение также определяет перечень транспортно-логистических услуг «РЖД Логистики» в рамках реализации проекта. Одним из направлений деятельности компании, в частности, станет формирование поездных сервисов по отправке контейнерных поездов.

    Заместитель генерального директора по взаимодействию с государственными органами и корпоративным связям Татьяна Редько отметила, что открытие транспортно-логистического центра «Южный порт» в непосредственной близости от производственных линий позволит «Москвичу» обеспечить более гибкую подачу комплектующих на конвейер, ускорить выпуск готовой продукции для удовлетворения спроса покупателей.

    Фото: портал мэра и правительства Москвы


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