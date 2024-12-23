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РЖД Логистика добавила Красноярск
23.12.2024

«РЖД Логистика» выполнила тестовую отправку шрота в Азербайджан

    • Филиал АО «РЖД Логистика» организовал тестовую отправку со станции Балаково Приволжской железной дороги в направлении Республики Азербайджан.

    Как сообщили SeaNews в компании, вагоны-хопперы с подсолнечным шротом весом 1500 тонн одного из крупнейших российских агропромышленных холдингов будут доставлены на станцию Баладжары.

    В ближайшие месяцы «РЖД Логистика» планирует продолжить развитие данного направления, а также перевозки в Иран, Турцию, Пакистан и другие страны, чтобы удовлетворить растущий спрос на отправки в дружественные страны.

    Фото: РЖД


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