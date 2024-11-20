Фитинговые платформы смогут загрузить рельсами

АО «РЖД Логистика» объявило о разработке инновационного способа крепления рельсов и других длинномерных грузов на фитинговых платформах. Как сообщили SeaNews в компании, она впервые стала правообладателем патента на изобретение – многооборотный комплект крепления (МКК).

«Инновационная технология перевозки длинномерных грузов на восьмидесятифутовых фитинговых платформах с использованием МКК решает две важные для железнодорожной отрасли задачи: обеспечивает безопасность перевозок и делает фитинговые платформы универсальным подвижным составом, подходящим для транспортировки широкой номенклатуры продукции», – подчеркнули в компании.

Запатентованный способ крепления длинномерных грузов на фитинговых платформах осуществляется на основе их пакетирования и крепления пакета за фитинги, обеспечивая безопасность железнодорожной перевозки. Надежность МКК проверена и подтверждена в ходе комплекса испытаний и опытной перевозки.

«Изобретение имеет большую практическую ценность и способствует снижению порожнего пробега за счет загрузки и более эффективного использования существующего парка восьмидесятифутовых фитинговых платформ, приближая отрасль к достижению стратегически значимой цели по развитию высокоскоростного движения. Особенно важно, что данная инновационная технология обеспечивает безопасность перевозок», – отметил автор изобретения, начальник отдела технических решений проектной логистики АО «РЖД Логистика» Сергей Мозгрин.

Как пояснили SeaNews в компании, сегодня для перевозки длинномерных грузов используются сцепы из универсальных железнодорожных платформ с применением множества элементов крепления. Такой способ делает процесс подготовки груза к перевозке трудоемким и дорогостоящим, а одноразовое применение элементов крепления вызывает дополнительные затраты. Разработанная «РЖД Логистикой» инновационная технология предполагает использование многооборотного комплекта крепления (МКК) и исключает случаи нарушения условий безопасного пропуска длинномерных грузов.

На вопрос, не приведет ли использование фитинговых платформ, которых не хватает для перевозки контейнеров, для транспортировки рельсов и других длинномерных грузов, к усугублению дефицита подвижного состава для перевозки контейнеров, в «РЖД Логистике» ответили: «На фоне общей тенденции по контейнеризации грузов дефицита фитинговых платформ на рынке мы не наблюдаем. Внедрение инновационной технологии крепления длинномерных грузов позволит снизить порожний пробег восьмидесятифутовых фитинговых платформ и активнее использовать данный подвижной состав для обратной загрузки, к примеру, на восточном направлении».

Фото: «РЖД Логистика»