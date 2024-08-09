«РЖД Логистика» начала доставлять свинину «Мираторга» в Центральный Китай

АО «РЖД Логистика» реализовало первые железнодорожные поставки свинины компании «Мираторг» в Сиань (провинция Шэньси) и Чэнду (провинция Сычуань).

Как сообщили SeaNews в «РЖД Логистике», доставка в центральную часть Китая осуществляется с подмосковной станции Белый Раст на регулярной основе в рамках расширения прямого сервиса по отправке сборных грузов.

Для перевозки товара (замороженной свиной грудинки) «РЖД Логистика» использует собственные автономные рефрижераторные контейнеры, которые включаются в состав публичного поезда наряду с универсальными контейнерами. Помимо железнодорожной перевозки в комплекс услуг «РЖД Логистики» входит доставка автотранспортом на первой и последней миле.

«Старт прямых железнодорожных перевозок отечественной свиной продукции в Китай открывает качественно новый этап в развитии сервиса по отправке сборных грузов в составе смешанных поездов. Данная технология позволяет использовать все преимущества железной дороги и доставлять продукцию в центральный Китай. Для наших клиентов сокращаются сроки и расширяется география перевозок. Ускоренная доставка в крупнейшие экономические центры Китая (Сиань, Чцнцин и Чэнду) поможет «приблизить» российских производителей к китайским потребителям», – отметил директор по контейнерным перевозкам АО «РЖД Логистика» Александр Сиверцев.

Фото: «РЖД Логистика»