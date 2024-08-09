Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
«РЖД Логистика» начала доставлять свинину «Мираторга» в Центральный Китай
09.08.2024

«РЖД Логистика» начала доставлять свинину «Мираторга» в Центральный Китай

    • АО «РЖД Логистика» реализовало первые железнодорожные поставки свинины компании «Мираторг» в Сиань (провинция Шэньси) и Чэнду (провинция Сычуань).

    Как сообщили SeaNews в «РЖД Логистике», доставка в центральную часть Китая осуществляется с подмосковной станции Белый Раст на регулярной основе в рамках расширения прямого сервиса по отправке сборных грузов.

    Для перевозки товара (замороженной свиной грудинки) «РЖД Логистика» использует собственные автономные рефрижераторные контейнеры, которые включаются в состав публичного поезда наряду с универсальными контейнерами. Помимо железнодорожной перевозки в комплекс услуг «РЖД Логистики» входит доставка автотранспортом на первой и последней миле.

    «Старт прямых железнодорожных перевозок отечественной свиной продукции в Китай открывает качественно новый этап в развитии сервиса по отправке сборных грузов в составе смешанных поездов. Данная технология позволяет использовать все преимущества железной дороги и доставлять продукцию в центральный Китай. Для наших клиентов сокращаются сроки и расширяется география перевозок. Ускоренная доставка в крупнейшие экономические центры Китая (Сиань, Чцнцин и Чэнду) поможет «приблизить» российских производителей к китайским потребителям», – отметил директор по контейнерным перевозкам АО «РЖД Логистика» Александр Сиверцев.

    Фото: «РЖД Логистика»


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    22.01.2024
    Крупнейшее в мире ро-ро судно на СПГ вышло в свой первый рейс
    17 января из Шанхая в Европу отправилось крупнейшее в мире ро-ро судно, работающее на […]
    АвтомобилевозВидеоКитайРо-ро
    0
    13.03.2024
    Первая партия российской свинины в Китай
    Транспортная группа FESCO организовала интермодальную отправку первой партии свинины российского производства из Подмосковья через […]
    FESCO КитайСвинина
    0
    19.07.2024
    На Сахалин после планового ремонта прибудет буровая платформа «Северное Сияние»
    20 июля на рейд морского порта Холмск после планового ремонта в китайском порту Чжоушань […]
    КитайПлавучая полупогружная буровая установкаСахалинСеверная звезда
    0
    24.05.2024
    Грузоперевозки через погранпереходы Дальневосточной магистрали выросли на 35%
    По итогам января-апреля 2024 года
    2024ГрузоперевозкиДальневосточная железная дорогаКитай
    0
    07.05.2024
    Крупные контейнерные перевозчики запускают сервисы из Китая на Мексику
    Крупные контейнерные линии запускают прямые сервисы из Китая на Мексику, что свидетельствует о росте […]
    CMA CGMКитайКонтейнерные перевозкиМексика
    0
    21.05.2024
    «Рускон» запустил новый сервис из Китая
    «Рускон», входящий ГК «Дело», запустил регулярные перевозки импорта по железной дороге из Китая в […]
    Группа ДелоКитайконтейнерный сервисРускон
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    09.08.2024 «РЖД Логистика» начала доставлять свинину «Мираторга» в Центральный Китай
    09.08.2024 Увеличение длины железнодорожного фронта на ПКТ
    09.08.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 32 неделя 2024
    09.08.2024 Контейнерооборот Арктического бассейна в июне 2024 снизился на 12,7%
    08.08.2024 Контейнерооборот Арктического бассейна в июне 2024 в деталях
    08.08.2024 Maersk существенно сократил свою долю на глобальном рынке контейнерных перевозок
    Госрегулирование Показать всё
    08.08.2024 Минэнерго берется за организацию перевозок энергоресуров по железной дороге
    07.08.2024 В новый нацпроект «Единая транспортная система» войдут 9 федеральных проектов
    01.08.2024 Новый начальник в СЗТУ
    01.08.2024 На субсидирование морских грузоперевозок в Калининград выделено еще 1,4 млрд
    31.07.2024 Криптовалюты можно будет использовать при трансграничных расчетах
    23.07.2024 Минэкономразвития РФ участвует в разработке конвенции «Об оборотных грузовых документах»
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •