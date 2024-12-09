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Первый ускоренный контейнерный поезд отправлен со станции Тихорецкая в Китай
09.12.2024

Первый ускоренный контейнерный поезд отправлен со станции Тихорецкая в Китай

    • Горьковская железная дорога отправила первый ускоренный контейнерный поезд с нефтяным коксом со станции Тихорецкая, расположенной в Республике Татарстан, в Китай. Общий вес груза составил более 2 тыс. тонн, сообщает пресс-служба РЖД. В составе поезда – 76 контейнеров.

    «Нефтяной кокс стал новым видом груза, перевозимым железнодорожным транспортом из Казани. С этой целью была разработана своя логистическая схема», – отметил заместитель начальника Горьковской железной дороги по территориальному управлению Александр Черемнов.

    Груз был доставлен из Нижнекамска автотранспортом и проследует по железной дороге до станции Владивосток Дальневосточной железной дороги с дальнейшей отправкой на экспорт в Китай морским транспортом.

    В РЖД отмечают, что терминал на станции Тихорецкая в январе-ноябре этого года обработал 931 тыс. тонн грузов.

    Фото: РЖД


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