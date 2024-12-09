Новый контейнерный рекорд РЖД

РЖД объявили о сразу двух установленных суточных рекордах по отгрузке контейнеров в составе контейнерных поездов.

Как сообщила компания в своем телеграм-канале, 8 декабря впервые в течение суток со станций и терминалов ДВЖД был отправлен 31 контейнерный поезд, из них 23 состава на фитинговых платформах и 8 сформированы из полувагонов.

В них отправлено рекордное количество контейнеров – 4679 TEU. Основная часть грузов направилена в Москву и Московскую область.

Предыдущие наивысшие достижения по количеству отправленных контейнеров и поездов на ДВЖД были установлены этой осенью, напомнили в РЖД.

Фото: РЖД