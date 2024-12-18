Регионы-лидеры по погрузке на жд, ноябрь 2024

ОАО «Российские железные дороги» опубликовало в своем телеграм-канале рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге в ноябре 2024 года.

С точки зрения объемов в первую тройку вошли:

Кемеровская область, отгрузившая 17 млн тонн,

Свердловская область — 4,7 млн тонн,

Красноярский край — 4,4 млн тонн.

Самую высокую динамику показали:

Сахалинская область – рост на 25% за счет увеличения в 1,3 раза отправок угля,

Республика Саха (Якутия) – рост на 23% за счет наращивания в 1,5 раза перевозок железной руды и в 1,2 раза угля,

Псковская область – рост н 22% за счет увеличения в 2,5 раза отправок лесных грузов.

Фото: РЖД