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Регионы-лидеры по погрузке на жд, ноябрь 2024
18.12.2024

Регионы-лидеры по погрузке на жд, ноябрь 2024

    • ОАО «Российские железные дороги» опубликовало в своем телеграм-канале рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге в ноябре 2024 года.

    С точки зрения объемов в первую тройку вошли:

    • Кемеровская область, отгрузившая 17 млн тонн,
    • Свердловская область — 4,7 млн тонн,
    • Красноярский край — 4,4 млн тонн.

    Самую высокую динамику показали:

    • Сахалинская область – рост на 25% за счет увеличения в 1,3 раза отправок угля,
    • Республика Саха (Якутия) – рост на 23% за счет наращивания в 1,5 раза перевозок железной руды и в 1,2 раза угля,
    • Псковская область – рост н 22% за счет увеличения в 2,5 раза отправок лесных грузов.

    Фото: РЖД


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