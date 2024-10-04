Запущен железнодорожный маршрут для импорта из Китая в Ярославскую область

Северная железная дорога организовала маршрут контейнерного поезда для импорта из Китая в Ярославскую область и близлежащие регионы. 3 октября на станцию Приволжье в Ярославле с Дальнего Востока прибыл первый поезд с контейнерами, груженными оборудованием, машинами и запчастями к технике, товарами народного потребления, сообщает пресс-служба Северной железной дороги.

Расстояние в 9,2 тыс. километров поезд преодолел за 14 дней. «Этот маршрут импорта из Китая значительно экономит время на доставке груза», – отмечают в СЖД.

Для его организации Северная магистраль формирует поезда с экспортными товарами в Китай, что позволяет обеспечить оборот подвижного состава. Со станции Приволжье на станцию Находка-Восточная (экспорт) отправляются контейнеры для дальнейшей перегрузки на морское судно, а на освободившиеся платформы загружаются контейнеры с импортными товарами.

Планируется отправлять такие поезда 1-2 раза в месяц.

«Для обеспечения экономического развития регионов важна удобная логистика, доступная промышленникам и бизнесу. Современная тенденция – контейнеризация грузов, и мы развиваем технологии отправки контейнерных поездов и железнодорожные терминалы для их переработки. Терминал Приволжье за последние два года увеличил объемы работы в полтора раза», – отметил начальник Северной железной дороги Рашид Сайбаталов.

Фото: пресс-служба СЖД