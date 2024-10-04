Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Запущен железнодорожный маршрут для импорта из Китая в Ярославскую область
04.10.2024

Запущен железнодорожный маршрут для импорта из Китая в Ярославскую область

    • Северная железная дорога организовала маршрут контейнерного поезда для импорта из Китая в Ярославскую область и близлежащие регионы. 3 октября на станцию Приволжье в Ярославле с Дальнего Востока прибыл первый поезд с контейнерами, груженными оборудованием, машинами и запчастями к технике, товарами народного потребления, сообщает пресс-служба Северной железной дороги.

    Расстояние в 9,2 тыс. километров поезд преодолел за 14 дней. «Этот маршрут импорта из Китая значительно экономит время на доставке груза», – отмечают в СЖД.

    Для его организации Северная магистраль формирует поезда с экспортными товарами в Китай, что позволяет обеспечить оборот подвижного состава. Со станции Приволжье на станцию Находка-Восточная (экспорт) отправляются контейнеры для дальнейшей перегрузки на морское судно, а на освободившиеся платформы загружаются контейнеры с импортными товарами.

    Планируется отправлять такие поезда 1-2 раза в месяц.

    «Для обеспечения экономического развития регионов важна удобная логистика, доступная промышленникам и бизнесу. Современная тенденция – контейнеризация грузов, и мы развиваем технологии отправки контейнерных поездов и железнодорожные терминалы для их переработки. Терминал Приволжье за последние два года увеличил объемы работы в полтора раза», – отметил начальник Северной железной дороги Рашид Сайбаталов.

    Фото: пресс-служба СЖД


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    10.09.2024
    Станция Угловая сможет обрабатывать в 3 раза больше контейнеров
    ОАО «Российские железные дороги» сообщили о завершении первого этапа реконструкции станции Угловая Дальневосточной железной […]
    жд станцияРеконструкцияРЖДУгловая
    0
    19.09.2024
    «Китайцев» с Дальнего Востока надо везти альтернативными схемами
    Чтобы снизить нагрузку на Восточный полигон
    Автомобилиавтомобили в контейнерахВладивостокВосточный полигон
    0
    26.07.2024
    Жд перевозки в Китай растут
    По данным РЖД, которые компания приводит в своем телеграм-канале, перевозки в экспортно-импортном сообщении через […]
    Железная дорогаКитайПогранпереходыЭкспорт
    0
    03.10.2024
    РЖД продляют скидки
    На металлы, контейнеры, нефтепродукты и ряд других номенклатурных позиций
    РЖДСкидки
    0
    23.08.2024
    РЖД начали возить контейнеры из Забайкальска в полувагонах
    РЖД начали применять технологию отправки со станции Забайкальск контейнеров в полувагонах с погранперехода Забайкальск […]
    ЗабайкальскКонтейнерыполувагоныРЖД
    0
    18.01.2024
    500 тыс. TEU на китайско-казахстанской логистической базе в Ляньюньгане
    За последние 10 лет на китайско-казахстанской логистической базе в городе Ляньюньган было обработано более […]
    грузовые перевозкиКитай
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    04.10.2024 Контейнерооборот Каспийского бассейна в августе 2024 вырос на 8,5%
    04.10.2024 Запущен железнодорожный маршрут для импорта из Китая в Ярославскую область
    04.10.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 40 неделя 2024
    04.10.2024 Контейнеровоз CMA CGM впилился в причал в колумбийском порту
    03.10.2024 Контейнерооборот Каспийского бассейна в августе 2024 в деталях
    02.10.2024 Еще одна китайская линия запустила сервисы на российский Дальний Восток
    Госрегулирование Показать всё
    04.10.2024 Россия и Азербайджан создали рабочую группу по вопросу обмеления Каспийского моря
    26.09.2024 Губернатор Приморья предложил направить часть таможенных платежей на модернизацию транспортной инфраструктуры
    26.09.2024 В.Путин призвал бороться с логистическими барьерами для российского экспорта
    11.09.2024 Еще 9 российских судов под санкциями
    09.09.2024 Дания закрыла свои порты для 27 судов, связанных с Россией
    03.09.2024 Усть-Лужский таможенный пост войдет в структуру Балтийской таможни
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •