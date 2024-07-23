Новая грузовая площадка на БАМе

На станции Новая Чара в Забайкалье в условиях вечной мерзлоты построен универсальный терминал площадью 8 тыс. кв. м для переработки различных грузов, сообщили РЖД в своем телеграм-канале.

Первая из обустроенных площадок терминала – контейнерная – способна единовременно вместить до 800 TEU. Вторая предназначена для размещения тяжеловесных и негабаритных грузов. В том числе, сюда поступает оборудование для разработки Удоканского месторождения меди в Каларском районе Забайкальского края.

На самой станции Новая Чара уложено два новых приемоотправочных пути вместимостью до 76 вагонов. Это дает дополнительные возможности в регулировке движения составов, в том числе для беспрепятственного пропуска пассажирских поездов.

Общая протяженность новых путей составляет 2,5 км. На время строительства перевозочный процесс не прекращался.

Фото: РЖД