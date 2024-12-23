Открыт контейнерный терминал на станции Грозный

Российские железные дороги сообщили об открытии первого контейнерного терминала на станции Грозный в Чеченской Республике.

«Он создаст новые возможности для доставки грузов в регион», – отмечается в сообщении компании в ее телеграм-канале.

В рамках реконструкции построены открытые площадки для перевалки и хранения до 500 контейнеров, терминал оснащен специальным погрузчиком для работы с крупнотоннажными контейнерами. Теперь на терминале можно обрабатывать до 12 вагонов одновременно.

По данным РЖД, ежесуточно грузовые дворы, расположенные на Северо-Кавказской магистрали, обрабатывают 920 вагонов. 10 терминалов специализируются на приёме и отправке контейнеров.

Фото: РЖД