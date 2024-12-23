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Открыт контейнерный терминал на станции Грозный
23.12.2024

Открыт контейнерный терминал на станции Грозный

    • Открыт контейнерный терминал на станции ГрозныйРоссийские железные дороги сообщили об открытии первого контейнерного терминала на станции Грозный в Чеченской Республике.

    «Он создаст новые возможности для доставки грузов в регион», – отмечается в сообщении компании в ее телеграм-канале.

    В рамках реконструкции построены открытые площадки для перевалки и хранения до 500 контейнеров, терминал оснащен специальным погрузчиком для работы с крупнотоннажными контейнерами. Теперь на терминале можно обрабатывать до 12 вагонов одновременно.

    По данным РЖД, ежесуточно грузовые дворы, расположенные на Северо-Кавказской магистрали, обрабатывают 920 вагонов. 10 терминалов специализируются на приёме и отправке контейнеров.

    Фото: РЖД


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