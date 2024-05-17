Введен в эксплуатацию грузовой терминал в Астаре

Азербайджанские железные дороги (АЖД) завершили работы по реконструкции по реконструкции грузовой площадки, расположенной в Астаринском районе Азербайджана. По предварительным оценкам, ввод в эксплуатацию Астаринского терминала позволит к концу этого года увеличить транзитные грузоперевозки по международному транспортному коридору «Север-Юг» на 10-15%, сообщает пресс-служба АЖД.

«В настоящее время среди поступивших грузов основная доля приходится на лесопромышленные грузы, что составляет около 40% от общего оборота. Зерно и зерновые продукты являются вторым наиболее принимаемым видом груза – 35%», – говорится в пресс-релизе.

Преимуществом терминала является применение льготных тарифов для грузовладельцев на перевозку и перевалку принимаемого груза.

В АЖД отмечают, что услуги мультимодальных перевозок по МТК «Север-Юг» осуществлялись только на терминале ADY, действующем в Астаре Исламской Республики Иран. Соглашение о строительстве этого терминала было подписано в 2017 году, а погрузочные работы на терминале осуществляются с 2018 года. Строительные работы на терминале планируется завершить к концу этого года.

После ввода в эксплуатацию железнодорожной линии Астара – Решт в Иране ожидается значительное увеличение транзитных грузов, поступающих через оба терминала Астары.

По данным АЖД, более 2,5 млн тонн грузов перевалено ООО «Астара Терминал» на терминале Астара, который работает на территории Ирана с 2018 года. За этот период годовой объем сверхнормативных грузов увеличился более чем в 3 раза – с 211,8 тыс. тонн в 2018 году до 692,4 тыс. тонн в 2023 году. Цифры, зафиксированные в 2023 году, оказались на 48% больше, чем в 2022 году. За 4 месяца 2024 года на этом терминале было перевалено 284,7 тыс. тонн грузов, в результате зафиксирован рост на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Транзитные грузоперевозки АЖД в январе-апреле 2024 года выросли на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 2,5 млн тонн. За тот же период объем грузоперевозок по коридору Север-Юг увеличился на 29% по сравнению с предыдущими четырьмя месяцами и достиг 260 тыс. тонн.

Стоит отметить, что в азербайджанской Астаре идет строительство еще одного терминала – контейнерного. Об этом SeaNews рассказал заведующий подразделением развития продукта коммерческого департамента Азербайджанских железных дорог Эльхан Асадов в кулуарах III Международного форума «Транспортная логистика Каспийского региона», организованного Viva Consult в Астрахани.

«Потребность увеличения объемов грузов и расшивка узких мест обсуждается на высоком уровне. В конце апреля была встреча президента Азербайджана Ильхана Алиева и президента России Владимира Путина, они говорили о развитии МТК «Север – Юг» по западной ветке, то есть транзитом через Азербайджан, – сказал Э.Асадов. – Обсуждались и другие вопросы, связанные с проблемами и барьерами на этом маршруте. Я полагаю, что есть установка на то, чтобы оперативно быстро найти решение для увеличения грузооборота по западной ветке».

Э.Асадов отметил, что перед Азербайджаном в рамках МТК «Север – Юг» стоят много задач, в том числе упрощение таможенных процедур и баланс тарифной политики. «Мы ведем работу с таможенными службами, что упростить процедуры на границе. Их упрощение – это скорость доставки грузов. Это также электронный документооборот, – сказал он. – Что касается тарифов, мы дали скидку 50% на маршруте через пограничный переход Самур (Россия) – Ялама (Азербайджан) с дальнейшим выходом на Иран через пограничный переход Астара (Азербайджан) – Астара (Иран) и обратно».

Фото: Азербайджанские железные дороги