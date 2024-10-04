Россия и Азербайджан создали рабочую группу по вопросу обмеления Каспийского моря

Россия и Азербайджан создали двустороннюю рабочую группу по вопросу обмеления Каспийского моря, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Рабочая группа, состоящая из представителей профильных министерств и ведомств, научно-исследовательских институтов России и Азербайджана, займется исследованием проблемы обмеления акватории Каспийского моря.

Решение о создании группы принято по итогам встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 19 августа 2024 года, в ходе которой стороны обсудили вопросы, связанные с обмелением Каспийского моря.

Во исполнение договоренностей, достигнутых на высшем уровне, 17 сентября 2024 года сопредседатели Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук и заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев, рассмотрели проблемы, связанные с обмелением Каспийского моря, варианты разработки будущих сценариев изменения уровня и соответствующих адаптационных мер, а также согласовали создание двусторонней рабочей группы», – говорится в пресс-релизе.

2 октября 2024 года сформирован состав рабочей группы – сопредседателями назначены заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Аноприенко и заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики Рауф Гаджиев. В группу вошли представители министерства природных ресурсов и экологии РФ, министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, министерств иностранных дел РФ и Азербайджанской Республики, министерства экономического развития РФ, министерства науки и образования Азербайджанской Республики, Федерального агентства водных ресурсов России, Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана, профильных ведомств и научно-исследовательских институтов двух стран.

В формате совместной работы специалисты разработают план действий, в который планируется включить такие меры, как исследование причин изменения уровня Каспийского моря, краткосрочные и долгосрочные прогнозы, адаптационные стратегии, проведут мониторинг колебаний уровня воды, совместные научные исследования, а также предпримут другие шаги, направленные на снижение негативного влияния на прибрежные территории.