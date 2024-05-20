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Импорт и экспорт Китая, 4 месяца 2024
20.05.2024

Импорт и экспорт Китая, 4 месяца 2024

    • Внешнеторговый оборот Китая по итогам 4 месяцев 2024 года составил 1,9 трлн долларов. По сравнению с 4 месяцами прошлого года объем внешней торговли Китая увеличился на 2,2%. 

    В том числе китайский экспорт по итогам отчетного периода увеличился на 1,5% до 1,09 трлн долларов. Импорт также вырос – на 3,2% до 843,9 млрд долларов.

    По данным Главного таможенного управления КНР, в апреле по сравнению с аналогичным показателем прошлого года внешнеторговый оборот Китая вырос на 4,4% и составил 512,6 млрд долларов. 

    Экспорт по итогам отчетного месяца поднялся на 1,5% и равен 292,5 млрд долларов. Импорт в КНР по сравнению с уровнем апреля 2023 года вырос на 8,4% и составил 220,1 млрд долларов.

    По итогам 4 месяцев 2024 года товарооборот между Китаем и Россией по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 4,7%, составив 76,6 млрд долларов.

    При этом за первые четыре месяца этого года Китай экспортировал товаров в Россию на сумму 32,73 млрд долларов (минус 1,9%), импортировал – на сумму 43,85 млрд долларов (плюс 10,2%).

    В апреле экспорт Китая в нашу страну составил 8,3 млрд долларов (минус 13,6% к уровню апреля 2023 года). Импорт в апреле этого года, напротив, вырос на 11,2% до 11,44 млрд долларов.


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