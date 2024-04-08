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54 отмененных рейса, с 15 по 19 неделю 2024
08.04.2024

54 отмененных рейса, с 15 по 19 неделю 2024

    • По информации аналитического агентства Drewry, с 15 недели по 19 неделю 2024 года объявлено о 54 отмененных рейсах, что составляет 8% от 646 запланированных на этот период рейсов.

    43% отмененных рейсов приходится на транстихоокеанские сервисы на восточное побережье США, 39% – на маршруты Азия – Северная Европа и Средиземноморье и 19% – на трансатлантические сервисы на западное побережье США.

    54 отмененных рейса, с 15 по 19 неделю 2024

    На следующие пять недель THE Alliance объявил о отменах 20 рейсов, за ним следует OCEAN Alliance с 12 отменами, у 2M отменено 6 рейсов. На сервисах, выполняемых вне рамок альянсов, на этот период отменено 16 рейсов.

    Как отмечают в Drewry, наблюдается незначительное снижение надежности расписания контейнерных линий. Ожидается, что в среднем в течение следующих пяти недель 92% судов будут ходить по расписанию.

    Хотя судоходные операции в порту Балтимор были временно приостановлены, существенных сбоев в цепочке поставок контейнеров в США не произошло, пишет Drewry. Близлежащие порты, такие как Норфолк, Филадельфия и Нью-Йорк, имеют достаточные мощности по обработке контейнеров. По оценке Drewry, серьезных сбоев в работе соседних портов не ожидается, однако возможны задержки в судоходных операциях.

    График: Drewry

    Фото: Shipspotting/ Hans.Esveldt

     


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