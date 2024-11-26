В.Савельев назначен спецпредставителем президента по развитию МТК «Север – Юг»

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О специальном представителе Президента Российской Федерации по развитию международного транспортного коридора Север – Юг». Документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно документу спецпредставителем представителем президента РФ по развитию международного транспортного коридора Север – Юг назначен заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев.

«Данный коридор пролегает от морского порта Санкт-Петербурга до Мумбая – одного из крупнейших портов на западном побережье Индии, соединяя 14 стран, – говорится в телеграм-канале правительства РФ. – Маршрут играет ключевую роль в увеличении объемов импортно-экспортных перевозок с Ираном, Индией, странами Персидского залива и Южной Азии, а также способствует снижению времени доставки грузов и расходов на транспортировку».

Модернизация коридора предполагает комплексное развитие железнодорожных путей, автодорог, водных маршрутов, портов и грузовых терминалов. Начиная со следующего года эти работы будут осуществляться в рамках нового национального проекта «Эффективная транспортная система».

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Фото: телеграм-канал правительства РФ