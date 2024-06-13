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«Вопрос пересмотра морской границы между Эстонией и РФ всегда в обсуждении»
13.06.2024

«Вопрос пересмотра морской границы между Эстонией и РФ всегда в обсуждении»

    • Угрозы стран Прибалтики закрыть Балтийское море для российской судов регулярно всплывают в медийном пространстве. Со стороны российского правительства предпринимаются определенные шаги для нейтрализации этих заявлений, рассказал SeaNews капитан морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» Александр Волков в кулуарах V Международной практической конференции «Shipping & Digital. Опыт 2024», организованной «ВИВА КОНСАЛТ», Юридической фирмой «Ремеди» и ИАА SeaNews.

    «Такие возможности со стороны стран Прибалтики есть всегда, – сказал А.Волков. – Но вопрос, прежде всего, юридический. Та акватория, которая находится между Хельсинки и Таллином, имеет определенный статус. Это международные воды. И если в определенный момент эти страны добьются решения, что эти воды будут территориальными, возникнут другие взаимоотношения между нашими странами – это в юридическом плане».

    «Вопрос физического закрытия… Но в любом случае, слушая Президента, я всегда слышу, что принимаются определенные шаги для нейтрализации данной проблемы со стороны правительства. В частности, вопрос пересмотра морской границы между Эстонией и Российской Федерацией всегда лежит на поверхности и в обсуждении», – сказал капитан.

    Фото: ВИВА КОНСАЛТ


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