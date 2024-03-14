Спущен на воду сухогруз для Каспия

На астраханском судостроительном заводе «Лотос» Южного центра судостроения и судоремонта (ЮЦСС) построили сухогруз проекта RSD49, он будет работать на Каспийском море и поможет в развитии международного транспортного коридора (МТК) Север – Юг, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

«Сегодня мы спускаем на воду сухогруз проекта RSD-49. Уже скоро судно выйдет на просторы Каспийского моря и в рамках работы по международному транспортному коридору [Север – Юг] будет перевозить грузы через порты Астраханской области», – сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, отметив, что основные верфи региона обеспечены заказами на два года вперед.

Заказчик сухогруза – Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), лизингополучатель – ПАО «Астраханский порт».

«Сухогруз предназначен для транспортировки генеральных, навалочных, лесных, зерновых, крупногабаритных и опасных грузов в Каспийском море, а также в Средиземном, Черном, Балтийском, Белом, Северном морях, включая Ирландское море зимой и рейсы вокруг Европы. Наличие большого среднего трюма длиной 52 м является уникальной особенностью судна проекта RSD49, который позволяет перевозить негабаритные грузы в прямых рейсах Европа – Каспий», – говорится в пресс-релизе.

Это третье судно проекта RSD49, которое построили на заводе «Лотос».

Основные характеристики проекта:

длина габаритная – 139,95 м;

ширина расчетная – 16,6 м;

высота борта – 6 м;

дедвейт в реке при осадке 3,60 м – 4,5 тыс. тонн;

дедвейт в море при осадке 4,70 м – 7,5 тыс. тонн;

количество трюмов – 3;

объем грузовых трюмов – 10,9 тыс. куб м;

объем балластных цистерн – 3,9 тыс. куб. м;

мощность ГД – 2 x 1200 кВт;

экипаж – 10 / 13 человек.

Фото: Росморречфлот