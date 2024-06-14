Аварийно-спасательное судно «Бейсуг» завершило свой самый длительный переход

Экипаж многофункционального аварийно-спасательного судна проекта MPSV07 «Бейсуг» Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы успешно завершил свой самый длительный переход, преодолев расстояние 3050 км (1646,8 морских миль) из Санкт-Петербурга в Астрахань. Об это сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Этим переходом «Бейсуг» подтвердил надежность заявленных технических характеристик и возможность преодолевать водным маршрутом российскую часть международного коридора «Север-Юг».

Судно преодолело три озера – Ладожское, Онежское, Белое и пять российских рек – Нева, Свирь, Вытегра, Шексна и Волга с их водохранилищами.

«До точки начала в Астрахани Транскаспийского мультимодального маршрута на Каспийском бассейне экипаж МФАСС «Бейсуг» начал движение в свой, наверное, один из самых сложных и напряженных рейсов, отшвартовавшись на набережной Лейтенанта Шмидта в порту Большой порт Санкт-Петербург», – говорится в пресс-релизе.

Надводный габарит многофункционального аварийно-спасательного судна был значительно уменьшен за счет временного демонтажа всех выступающих конструкций. Были сняты мачты и антенны РЛС с надстройки.

Движение судна сопровождалось разводкой мостов, прохождением шлюзов и переправ. Рейс во многом осложнялся ограничениями габаритов судовых ходов, главными размерениями «Бейсуга», и лимитирующими участками на шлюзах и каналах.

Исходя из расчетов проекта перегона, минимальный запас с обоих бортов судна не превышал 20 см, а лимитирующая проходная высота составляла 14,5 м. Тем не менее, при осадке судна 3.4 м, ширине 17.39 м и высотного габарита 14,65 м, экипаж судна вышел в рейс на выполнение задач перехода.

На протяжении всего пути следования экипаж обеспечивал контроль осадки судна, выполняя операции по балластировке и дебалластировке.

МФАСС «Бейсуг» Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы временно продолжит службу на Каспийском море, выполняя важные аварийно-спасательные задачи.

Фото: Росморречфлот