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Аварийно-спасательное судно «Бейсуг» завершило свой самый длительный переход
14.06.2024

Аварийно-спасательное судно «Бейсуг» завершило свой самый длительный переход

    • Экипаж многофункционального аварийно-спасательного судна проекта MPSV07 «Бейсуг» Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы успешно завершил свой самый длительный переход, преодолев расстояние 3050 км (1646,8 морских миль) из Санкт-Петербурга в Астрахань. Об это сообщает пресс-служба Росморречфлота.

    Этим переходом «Бейсуг» подтвердил надежность заявленных технических характеристик и возможность преодолевать водным маршрутом российскую часть международного коридора «Север-Юг».

    Судно преодолело три озера – Ладожское, Онежское, Белое и пять российских рек – Нева, Свирь, Вытегра, Шексна и Волга с их водохранилищами.

    «До точки начала в Астрахани Транскаспийского мультимодального маршрута на Каспийском бассейне экипаж МФАСС «Бейсуг» начал движение в свой, наверное, один из самых сложных и напряженных рейсов, отшвартовавшись на набережной Лейтенанта Шмидта в порту Большой порт Санкт-Петербург», – говорится в пресс-релизе.

    Надводный габарит многофункционального аварийно-спасательного судна был значительно уменьшен за счет временного демонтажа всех выступающих конструкций. Были сняты мачты и антенны РЛС с надстройки.

    Движение судна сопровождалось разводкой мостов, прохождением шлюзов и переправ. Рейс во многом осложнялся ограничениями габаритов судовых ходов, главными размерениями «Бейсуга», и лимитирующими участками на шлюзах и каналах.

    Исходя из расчетов проекта перегона, минимальный запас с обоих бортов судна не превышал 20 см, а лимитирующая проходная высота составляла 14,5 м. Тем не менее, при осадке судна 3.4 м, ширине 17.39 м и высотного габарита 14,65 м, экипаж судна вышел в рейс на выполнение задач перехода.

    На протяжении всего пути следования экипаж обеспечивал контроль осадки судна, выполняя операции по балластировке и дебалластировке.

    МФАСС «Бейсуг» Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы временно продолжит службу на Каспийском море, выполняя важные аварийно-спасательные задачи.

    Фото: Росморречфлот


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