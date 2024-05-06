Объем перевозок на речном участке Астраханской области может составить 8,8 млн тонн

Анализ и прогноз грузо- и судопотоков на речном участке Астраханской области в период с 2010 по 2024 год представила директор по экономическому анализу и логистике АО «Ленгипроречтранс» Алла Селезнева на III Международном форуме «Транспортная логистика Каспийского региона» в Астрахани.

«За последние 14 лет произошел значительный рост объемов перевозок зерновых, строительных грузов и топлива и небольшой рост по удобрениям. Также наблюдался спад грузопотоков металлов, промышленных и так называемых штучных грузов. В начале рассматриваемого периода было заметно преобладание промышленных грузов и металлов», – начала свой доклад А.Селезнева.

В 2019 и 2020 году поток промышленных грузов вырос и составил бОльшую часть объема перевозок, а после 2021 года заметно снизился. Объемы топливных грузов росли в 2013-2014 году, 2018-2019 и 2023 году.

Объем зерновых грузов рос с 2014 по 2020 год и достиг максимума в 2023 году.

Объем перевозок удобрений увеличивался с 2019 по 2021 году, 2022 год показал снижение этих грузов.

«Уменьшился также поток тарно-штучных грузов, объем строительных грузов снизился после 2014 года, с 2018 года существенно снизился поток металлов. Поток лесных грузов находился примерно на одинаковом уровне в течение всего периода, с некоторым увеличением в 2021 и 2022 годах», – отметила спикер.

Более подробно А.Селезнева остановилась на речных и морских перевозках зерновых грузов через Астраханскую область. В частности, она отметила, что зерно перевозилось большими объемами в период с 2016 по 2019 годы, после чего был спад. «Объем перевозки пшеницы за последние 14 лет увеличился в 46 раз. Остальные зерновые грузы отправлялись хаотично и значения объемов имели несущественные колебания», – пояснила она.

Также она спикер проанализировала перевозки лесных грузов. По ее словам, после 2012 года начали снижаться грузопотоки. «Всего за 14 лет грузопоток круглого леса уменьшился в 5,5 раза, а пиломатериалов в 6 раз», – подытожила А.Селезнева.

«После 2010 года объемы перевозки металла и металлолома продолжали снижаться. К 2023 объем перевозки металла по сравнению с 2010 снизился более чем в 30 раз, металлолома – более чем в три раз», – продолжила она.

Общий объем перевозки промышленных грузов за весь период уменьшился в три раза. «Среди строительных грузов, это тоже традиционный для водного транспорта груз, стабильными объемами перевозили только речной песок, щебень и стекло. Остальные грузы отправлялись хаотично мелкими нерегулярными отправками. Рост объема перевозок строительных грузов за 14 лет составил 1,6 раза за счет песка и щебня», – добавила спикер.

По данным А.Селезневой, объем перевозок топливных грузов через Астраханскую область показывает, что перевозки бензина и мазута в 2013, 2014 и 2018-2019 годах сначала росли, а затем упали. Объемы керосина существенно выросли в 2016 и 2018-2019 годах. Отправки сырой нефти значительно увеличились в 2013 и 2021 годах. В целом, в 2023 году по сравнению с 2010 годом объем перевозок топлива вырос в 3 раза. Средняя величина судовой отправки была 3,5 тыс. тонн.

Объем перевозки генеральных грузов уменьшился в 2013 году, в 2017 начался рост, достиг пика в 2020, после чего опять резко снизился. «Средняя величина отправки генеральных грузов составила 600 тонн, – уточнила спикер. – Отправления бумаги и контейнеров были единичными и незначительными по объему. Общий объем тарно-штучных грузов за последние 14 лет в Астраханской области снизился в 10 раз».

Далее А.Селезнева представила прогноз объемов перевозки и судопотока на речном участке Астраханской области в 2030 и 2035 годах. Она отметила, что социально-экономические и геополитические события привели к нарушению сложившихся транспортных связей с зарубежными странами и внутри регионов России и к перераспределению грузопотоков, что затруднило прогнозирование.

Согласно прогнозу, объем перевозки грузов на речном участке Астраханской области к 2030 году в консервативном сценарии может составить 8,8 млн тонн, в базовом – 9 млн тонн, а к 2035 – 10,5 млн тонн и 10,9 млн тонн соответственно.

Судопоток грузового флота к 2030 году может составить до 7 тыс. судов, а к 2035 году – до 8,5 тыс. судов.

«Дальнейший рост объемов будет зависеть от политической и экономической обстановки, уровня тарифов на грузовые перевозки, наличия международных экспортно-импортных соглашений между зарубежными странами, налаженных транспортных партнерских и деловых отношений между грузоправителями и грузополучателями, от технического состояния флота и другого транспорта, а также от уровня воды в реке и в Каспийском море», – резюмировала А.Селезнева.

Фото: SeaNews