Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Объем перевозок на речном участке Астраханской области может составить 8,8 млн тонн
06.05.2024

Объем перевозок на речном участке Астраханской области может составить 8,8 млн тонн

    • Анализ и прогноз грузо- и судопотоков на речном участке Астраханской области в период с 2010 по 2024 год представила директор по экономическому анализу и логистике АО «Ленгипроречтранс» Алла Селезнева на III Международном форуме «Транспортная логистика Каспийского региона» в Астрахани.

    «За последние 14 лет произошел значительный рост объемов перевозок зерновых, строительных грузов и топлива и небольшой рост по удобрениям. Также наблюдался спад грузопотоков металлов, промышленных и так называемых штучных грузов. В начале рассматриваемого периода было заметно преобладание промышленных грузов и металлов», – начала свой доклад А.Селезнева.

    В 2019 и 2020 году поток промышленных грузов вырос и составил бОльшую часть объема перевозок, а после 2021 года заметно снизился. Объемы топливных грузов росли в 2013-2014 году, 2018-2019 и 2023 году.

    Объем зерновых грузов рос с 2014 по 2020 год и достиг максимума в 2023 году.

    Объем перевозок удобрений увеличивался с 2019 по 2021 году, 2022 год показал снижение этих грузов.

    «Уменьшился также поток тарно-штучных грузов, объем строительных грузов снизился после 2014 года, с 2018 года существенно снизился поток металлов. Поток лесных грузов находился примерно на одинаковом уровне в течение всего периода, с некоторым увеличением в 2021 и 2022 годах», – отметила спикер.

    Более подробно А.Селезнева остановилась на речных и морских перевозках зерновых грузов через Астраханскую область. В частности, она отметила, что зерно перевозилось большими объемами в период с 2016 по 2019 годы, после чего был спад. «Объем перевозки пшеницы за последние 14 лет увеличился в 46 раз. Остальные зерновые грузы отправлялись хаотично и значения объемов имели несущественные колебания», – пояснила она.

    Также она спикер проанализировала перевозки лесных грузов. По ее словам, после 2012 года начали снижаться грузопотоки. «Всего за 14 лет грузопоток круглого леса уменьшился в 5,5 раза, а пиломатериалов в 6 раз», – подытожила А.Селезнева.

    «После 2010 года объемы перевозки металла и металлолома продолжали снижаться. К 2023 объем перевозки металла по сравнению с 2010 снизился более чем в 30 раз, металлолома – более чем в три раз», – продолжила она.

    Общий объем перевозки промышленных грузов за весь период уменьшился в три раза. «Среди строительных грузов, это тоже традиционный для водного транспорта груз, стабильными объемами перевозили только речной песок, щебень и стекло. Остальные грузы отправлялись хаотично мелкими нерегулярными отправками. Рост объема перевозок строительных грузов за 14 лет составил 1,6 раза за счет песка и щебня», – добавила спикер.

    По данным А.Селезневой, объем перевозок топливных грузов через Астраханскую область показывает, что перевозки бензина и мазута в 2013, 2014 и 2018-2019 годах сначала росли, а затем упали. Объемы керосина существенно выросли в 2016 и 2018-2019 годах. Отправки сырой нефти значительно увеличились в 2013 и 2021 годах. В целом, в 2023 году по сравнению с 2010 годом объем перевозок топлива вырос в 3 раза. Средняя величина судовой отправки была 3,5 тыс. тонн.

    Объем перевозки генеральных грузов уменьшился в 2013 году, в 2017 начался рост, достиг пика в 2020, после чего опять резко снизился. «Средняя величина отправки генеральных грузов составила 600 тонн, – уточнила спикер. – Отправления бумаги и контейнеров были единичными и незначительными по объему. Общий объем тарно-штучных грузов за последние 14 лет в Астраханской области снизился в 10 раз».

    Далее А.Селезнева представила прогноз объемов перевозки и судопотока на речном участке Астраханской области в 2030 и 2035 годах. Она отметила, что социально-экономические и геополитические события привели к нарушению сложившихся транспортных связей с зарубежными странами и внутри регионов России и к перераспределению грузопотоков, что затруднило прогнозирование.

    Согласно прогнозу, объем перевозки грузов на речном участке Астраханской области к 2030 году в консервативном сценарии может составить 8,8 млн тонн, в базовом – 9 млн тонн, а к 2035 – 10,5 млн тонн и 10,9 млн тонн соответственно.

    Судопоток грузового флота к 2030 году может составить до 7 тыс. судов, а к 2035 году – до 8,5 тыс. судов.

    «Дальнейший рост объемов будет зависеть от политической и экономической обстановки, уровня тарифов на грузовые перевозки, наличия международных экспортно-импортных соглашений между зарубежными странами, налаженных транспортных партнерских и деловых отношений между грузоправителями и грузополучателями, от технического состояния флота и другого транспорта, а также от уровня воды в реке и в Каспийском море», – резюмировала А.Селезнева.

    Фото: SeaNews


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    03.04.2024
    Объем неперевезенных по Восточному полигону грузов составил 180 млн тонн
    Министерствам и РЖД поручено разобраться в ситуации с провозом грузов по Восточному полигону
    Восточный полигонвывозгрузоотправителиГрузы
    0
    06.05.2024
    Несогласованность реализации и развития инфраструктурных проектов
    Ограничивают МТК «Север – Юг»
    ГрузопотокЖелезная дорогаИранМТК "Север-Юг"
    0
    02.05.2024
    Рынок авиаперевозок животных растет
    Глобальный рынок авиаперевозок животных будет до 2028 года расти в среднем на 5% в […]
    QatarАвиаперевозкиЖивотныеПеревозки животных
    0
    02.05.2024
    «Прорывных грузопотоков по МТК «Север – Юг» пока не случилось»
    Миссия международного транспортного коридора «Север – Юг» по обеспечению внешней торговли России со странами […]
    АстраханьЖелезная дорогаИнфраструктураИран
    0
    21.02.2024
    С беспилотников-большегрузов плату не возьмут
    С января 2024 года по 31 декабря 2024 года высокоавтоматизированным транспортным средствам предоставлено право […]
    АвтоперевозкибеспилотникибольшегрузыГрузы
    0
    12.01.2024
    В 2023 году контейнеровозов утилизировали меньше, чем ожидалось
    По итогам 2023 года в мире на слом ушло 87 контейнеровозов суммарной вместимостью 167 […]
    20232024КонтейнеровозыПрогноз
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    08.05.2024 35 отмененных рейсов, с 19 по 23 неделю 2024
    08.05.2024 Железнодорожные контейнеры, 4 месяца 2024 года: перевозки увеличились на 9,4%
    08.05.2024 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в марте снизился на 4,1%
    07.05.2024 Глобальный тренд кооперации в мировой экономике снижается
    07.05.2024 Среднее время опоздания контейнеровозов сократилось
    07.05.2024 Безработные контейнеровозы на 22 апреля 2024 года
    Госрегулирование Показать всё
    06.05.2024 Правительство ввело временный запрет на экспорт сахара
    03.05.2024 Часть грузопотока в направлении портов Азово-Черноморского бассейна перераспределят
    02.05.2024 Одобрен запуск третьего этапа модернизации инфраструктуры БАМа и Транссиба
    02.05.2024 Установлены квоты на вывоз минеральных удобрений
    26.04.2024 Совещание в правительстве по поставкам нефтепродуктов жд транспортом
    22.04.2024 Утверждена дополнительная тарифная квота на вывоз зерновых культур
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •