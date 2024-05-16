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Объемы производства контейнеров начинают расти
16.05.2024

Объемы производства контейнеров начинают расти

    • В апреле объем производства контейнеров составил 521 тыс. TEU, сообщает Container News со ссылкой на отчет Linerlytica. Это рекордный показатель со времен пандемии. При этом производственные мощности на заводах забронированы до конца июля.

    Больше всего контейнеров в этом году заказала MSC – чуть менее 400 тыс. TEU, за ней идут ONE и Evergreen.

    В целом, ожидается, что в этом году будут реализованы поставки контейнеров суммарной вместимостью 4 млн TEU, в 2 раза больше, чем в 2023 году. Тогда было произведено контейнеров совокупной вместимостью 1,97 млн TEU.

    Производство контейнеров достигло рекордного уровня – 6 млн TEU в 2021 году на фоне спроса, вызванного медленным возвратом порожних контейнеров во время пандемии.

    Не так давно Cosco Shipping Development (CSD), холдинговая компания Dong Fang Container, производителя контейнеров и арендодателя оборудования Florens, прогнозировал восстановление спроса в этом году на контейнеры.

    «На самом деле в этом году ситуация в Красном море замедлила оборот контейнеров, распределение контейнеров и грузов перед китайским Новым годом. Благодаря этому линейные операторы и грузоотправители охотнее приобретают контейнеры. Мы прогнозируем, что спрос на новые контейнеры и необходимость замены старых дадут нам прочную базу в этом году», – отмечают в CSD, подчеркивая, что доступных мощностей для производства сухих контейнеров на Dong Fang Container нет до конца августа, а для рефконтейнеров – до конца июля.

    Фото: COSCO Shipping Development


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