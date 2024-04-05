Спрос на специализированные контейнеры растет в разы

На фоне неопределенности на мировом рынке COSCO Shipping Development (CSD), холдинговая компания производителя контейнеров Dong Fang International и арендодателя контейнерного оборудования Florens, планирует увеличить производство специализированных контейнеров, в частности, для транспортировки автомобилей, сообщает The Loadstar.

«Эта новость пришла после того, как COSCO Shipping Development обнародовала финансовые результаты по итогам 2023 года», – пишет издание.

Так, чистая прибыль CSD в 2023 году снизилась относительно показателя 2022 года на 64% до 198,8млн долларов, объем продаж контейнеров упал на 38% до 590,6 тыс. TEU, выручка сократилась на 39% до 2,19 млрд долларов. Оборот бизнеса по производству контейнеров уменьшился на 49% до 1,48 млрд долларов, а по аренде – на 9% до 700,45 млн долларов.

В то же время в прошлом году выручка сегмента по производству специализированных контейнеров выросла на 535% по сравнению с 2022 годом.

В декабре прошлого года в Китае впервые начали использовать специализированные контейнеры, в которых можно поместить одновременно четыре автомобиля. Высота контейнера – 4,05 м, что на 1,16 м выше стандартного 40-футового контейнера при той же длине и ширине.

Кроме того, COSCO Shipping Development производит контейнеры для хранения энергии, заказ на которых уже составил 1 тыс. ед.

В компании заявили, что продолжат разработку и производство специализированных контейнеров, в том числе, чтобы стимулировать развитие новых сегментов, например, хранение энергии.

COSCO Shipping Development прогнозирует в этом году восстановление рынка. «В 2024 году мировая экономика продолжает сталкиваться с проблемами по разным причинам. Ожидается, что она останется на среднем или даже низком уровне роста. Будет наблюдаться снижение инфляции в крупнейших экономиках, таких как Европа и США, а экономический рост Китая будет устойчивым», – резюмировали в CSD.

Фото: COSCO Shipping Development