Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
БСК увеличила экспорт агропродукции в контейнерах
12.04.2024

БСК увеличила экспорт агропродукции в контейнерах

    • ООО «Балтийская Стивидорная Компания» (БСК), входящее в группу НМТП, увеличила перевалку экспортных контейнеров с агропромышленной продукцией, сообщает НМТП в своем Телеграм-канале.

    БСК провела работу по созданию условий и увеличению перевалки экспортных контейнеров с агропромышленной продукцией (масла рапсового, масла соевого, жмыхов, прочих масличных семян) из Калининградской области.

    С февраля 2024 года организована регулярная отправка через терминал БСК масел во флекси-танках. Перевод части объемов на отправку во флекси-танках стал возможен благодаря достигнутому паритету цен между отправкой масел танкерами и отправкой на контейнеровозах и наличию у морского оператора достаточного количества контейнерного оборудования в Балтийске.

    Отмечается, что с февраля этого года отмечается постепенный рост экспортных отгрузок продукции АПК через причалы БСК.

    Также БСК подтвердила возможность перевалки дополнительных прорабатываемых экспортных контейнеризированных отправок зерновых.

    Фото из Телеграм-канала НМТП


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    12.03.2024
    Новый контейнерный сервис по перевозке сельхозпродукции из Черноземья в Китай
    «РЖД Бизнес Актив» запустил новый контейнерный сервис по перевозке сельхозпродукции из Черноземья в Китай. […]
    КитайКонтейнерыРЖД Бизнес Активсельхозпродукция
    0
    22.02.2024
    Маршрут вокруг Африки провоцирует нехватку порожних контейнеров
    Морские перевозчики временно приостановили продажу контейнеров и их возврат арендодателям, сообщает The Loadstar. Занятость […]
    2024дефицит контейнеровКонтейнерымыс Доброй Надежды
    0
    12.02.2024
    Железнодорожные контейнеры, январь 2024: перевозки выросли на 8,7%
    По итогам января 2024 перевозки контейнеров по сети железных дорог России составили 621,1 тыс. […]
    2024КонтейнерыРЖД
    0
    07.03.2024
    Железнодорожные контейнеры, 2 месяца 2024 года: перевозки выросли на 11,1%
    По итогам 2 месяцев 2024 перевозки контейнеров по сети железных дорог России составили 1 […]
    2024КонтейнерыРЖД
    0
    02.04.2024
    «Уралвагонзавод» представил вагон-платформу с возможностью перевозки контейнеров
    Волчанский механический завод концерна «Уралвагонзавод» изготовил опытный образец универсального вагона-платформы модели 13-5993 с осевой […]
    вагон-платформаКонтейнерыопытный образецРостех
    0
    02.04.2024
    НМТП сократил прибыль по МСФО
    «Новороссийский морской торговый порт» опубликовал финансовые показатели по МСФО за 2023 год. Выручка группы […]
    2023Группа НМТПМСФО
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    12.04.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 15 неделя 2024
    11.04.2024 FESCO запустила регулярные LCL отправки из Вьетнама в Россию
    11.04.2024 Контейнерооборот порта Тяньцзинь в первом квартале 2024 года
    10.04.2024 Тягачи и ричстакеры для ПЛП
    10.04.2024 MSC расширяет ротацию сервиса на Батуми
    10.04.2024 Контейнерооборот портов Китая в январе-феврале 2024
    Госрегулирование Показать всё
    12.04.2024 В.Путин дал поручения по развитию отечественного гражданского судостроения
    09.04.2024 Проекты жд обходов Петербурга оценят с учетом плана развития портов
    04.04.2024 Субсидии для отечественных производителей судового оборудования
    03.04.2024 Объем неперевезенных по Восточному полигону грузов составил 180 млн тонн
    03.04.2024 Акции АО «Жатайская судоверфь» переданы Республике Саха (Якутия)
    02.04.2024 Правительство одобрило подписание соглашения с «Новатэком» о развитии производства оборудования СПГ
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •