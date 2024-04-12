БСК увеличила экспорт агропродукции в контейнерах

ООО «Балтийская Стивидорная Компания» (БСК), входящее в группу НМТП, увеличила перевалку экспортных контейнеров с агропромышленной продукцией, сообщает НМТП в своем Телеграм-канале.

БСК провела работу по созданию условий и увеличению перевалки экспортных контейнеров с агропромышленной продукцией (масла рапсового, масла соевого, жмыхов, прочих масличных семян) из Калининградской области.

С февраля 2024 года организована регулярная отправка через терминал БСК масел во флекси-танках. Перевод части объемов на отправку во флекси-танках стал возможен благодаря достигнутому паритету цен между отправкой масел танкерами и отправкой на контейнеровозах и наличию у морского оператора достаточного количества контейнерного оборудования в Балтийске.

Отмечается, что с февраля этого года отмечается постепенный рост экспортных отгрузок продукции АПК через причалы БСК.

Также БСК подтвердила возможность перевалки дополнительных прорабатываемых экспортных контейнеризированных отправок зерновых.

Фото из Телеграм-канала НМТП