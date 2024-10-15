Спрос на контейнеры восстановился

Американская лизинговая компания CAI International, которой владеет японский финансовый холдинг Mitsubishi HC Capital, инвестирует 1,35 млрд долларов в производство 700 тыс. контейнеров, в том числе 70 тыс. рефов, на фоне возросшего спроса на контейнерное оборудование, вызванного ситуацией в регионе Красного моря. Как сообщает The Loadstar, новые контейнеры составят 20% всего действующего парка компании. Где будут построены контейнеры, CAI International не раскрывает.

В мае этого года Mitsubishi HC объявил об увеличении инвестиций в бизнес по аренде контейнеров. Тогда в холдинге отмечали, что спрос на контейнерное оборудование вызван «узкими местами» в том числе и из-за ограниченного транзита через Панамский канал.

Однако в недавнем отчете Container xChange отмечается, что цены на контейнеры действительно выросли, когда ситуация в регионе Красного моря только начала развиваться, но сейчас цены скорректировались. Так, стоимость контейнера в сентябре этого года составляла 2,5 тыс. долларов, тогда как год назад 3 тыс. долларов.

Производители контейнеров CIMC, Dong Fang и Singamas сообщили о резком росте заказов в ответ на кризис в Красном море. По оценкам Drewry, в этом году будет произведено контейнеров суммарной вместимостью 5,79 млн TEU. Это второй по величине исторический показатель – в 2021 году было произведено 7,1 млн TEU.

Напомним, в прошлом году на фоне значительного снижения ставок фрахта наблюдался слабый спрос на новые контейнеры. В мае этого года Cosco Shipping Development (CSD), холдинговая компания одного из ведущих мировых производителей и лизингодателей морских контейнеров Florens Asset Management, в состав которого входит Dong Fang Container, прогнозировал восстановление спроса в 2024 году на контейнеры.

Фото: CAI International