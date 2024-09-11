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HMM инвестирует в развитие 23,5 триллиона
11.09.2024

HMM инвестирует в развитие 23,5 триллиона

    • Южнокорейская HMM обнародовала основные вехи своей стратегии развития на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

    Всего до 2030 года компания намерена инвестировать в развитие 23,5 трлн корейских вон (17,6 млрд долларов). Больше всего средств планируется вложить в контейнерный бизнес – 12,7 трлн вон (9,5 млрд долларов). Инвестиции в сегмент перевозки массовых грузов составят 5,6 трлн (4,2 млрд долларов), в интегрированный логистический бизнес – 4,2 трлн (3,15 млрд долларов) и в повышение конкурентоспособности – 1 трлн (750 млн долларов).

    В контейнерном сегменте 22 трлн вон (16,5 млрд долларов) будут направлены на увеличение провозной способности с доведением суммарной вместимости флота до 1,55 млн TEU (130 судов). Еще 1,7 трлн (1,27 млрд долларов) планируется вложить в закупку контейнеров. До 2030 года линия намерена приобрести около 70 экологически чистых судов, с тем чтобы к 2045 году выйти на нулевой уровень выбросов углекислого газа.

    В балкерном/танкерном сегменте HMM планирует вложить 5,6 трлн вон (4,2 млрд долларов) в увеличение флота до 110 судов суммарным дедвейтом 12,56 млн тонн. Кроме того, заявлено о намерении по расширению терминального бизнеса и приобретении новых портовых активов. Планируется диверсифицировать этот сегмент бизнеса с тем, чтобы выстроить стабильную сбалансированную модель, не завязанную жестко на конкретный балкерный или танкерный рынок. Предполагается также выйти на рынок перевозки новых экологически чистых энергоносителей.

    В сегменте интегрированной логистики инвестиции планируются в развитие инфраструктуры, расширение терминального бизнеса и приобретение новых терминалов, а также в развитие внутренних контейнерных терминалов (сухих портов) и разработку комплексных интегрированных логистических решений.

    Фото: HMM


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