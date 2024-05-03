Южнокорейские перевозчики HMM и SM Line будут обмениваться слотами на трейде Азия – западное побережье США. Соответствующую заявку линии подали в Федеральную морскую службу США, сообщает The Loadstar. Объем составит 300 слотов. Соглашение, в случае одобрения, будет действовать до 30 апреля 2025 года без автоматического продления.

Обмен будет производиться на сервисе Pacific South Express (PSX), которым оперирует HMM в рамках коалиции THE Alliance (куда, помимо HMM, входят Yang Ming, ONE и до 1 февраля 2025 года Hapag-Lloyd), и на сервисе China Pacific Express (CPX), которым оперирует SM Line.

«Ожидается, что обмен слотами начнется в июне. Мы планируем сотрудничество, чтобы увеличить продажи», – пояснили в HMM.

«На фоне планируемого выхода Hapag-Lloyd из альянса, в HMM заявили, что открыты для сотрудничества с другими южнокорейскими контейнерными линиями, что можно интерпретировать как возможное сотрудничество с SM Line, – пишет издание. – Однако провозных мощностей флота SM Line, которые составляют 68,6 тыс. TEU, явно недостаточно, чтобы компенсировать уход Hapag-Lloyd из THE Alliance. В результате этого выхода у альянса останется всего 2,5 млн TEU».

SM Line, входящая в группу Samra Midas, была зарегистрирована в 2016 году. Компания была создана на основе бизнеса Hanjin Shipping, который был объявлен ​​банкротом в феврале 2017 года.

Как отмечает Alphaliner, несколько лет назад попытки SM Line работать с HMM на транстихоокеанском трейде не увенчались успехом, тем не менее перевозчики сотрудничали на внутриазиатских маршрутах.

Фото: VesselFinder