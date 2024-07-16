Объем морских контейнерных перевозок на трейде Азия – Мексика растет

Морские контейнерные перевозки на трейде Азия – Мексика с начала года показывают постоянный рост. В мае этого года на мексиканские порты суммарно было отгружено контейнеров в объеме 180 тыс. TEU.

Ожидается, что рост объемов перевозок и дополнительный тоннаж на этом маршруте приведут к еще бОльшей загруженности основных портов Мексики – Мансанильо, Ласаро-Карденаса и Энсенады. В 2023 году Мансанильо и Энсенада работали с коэффициентом загрузки 92% и 116% соответственно.

О росте объемов торговли между этими странами свидетельствует то, что крупные контейнерные линии запускают прямые сервисы из Китая на Мексику. В мае CMA CGM открыла еженедельный сервис Mexico Express (M2X), на котором задействовано восемь контейнеровозов. Тогда же совместный сервис Китай – Мексика запустили OOCL и COSCO. Одновременно собственный сервис, соединяющий эти две страны, представила и MSC.

В свою очередь, ONE и HMM, последними из крупнейших контейнерных линий, с 16 августа запускают совместный сервис (у ONE он будет называться ALX4, а HMM – FLX4). Первый рейс совершит контейнеровоз «ONE Reputation» вместимостью 7,1 тыс. TEU. Ротация портов: Шанхай – Пусан – Ласаро-Карденас.

В прошлом году Ласаро-Карденас работал всего на 58% своей пропускной мощности, поэтому ONE и HMM выбрали его в качестве порта захода для своего нового сервиса.

«Перевозчики еще не раскрыли подробности о других контейнеровозах, которые будут работать на сервисе, но на сервисах MSC и CMA CGM на маршруте Азия – Мексика для того, чтобы они были еженедельными, обычно работают 7-8 судов, хотя там предусматривается больше судозаходов», – пишет издание.

Напомним, в апреле президент США Джо Байден и торговый представитель США заявили о том, что начинают расследование «в связи с доминированием Китая в судостроительной отрасли», в связи с чем министерство торговли США уже ввело более 30 антидемпинговых и компенсационных пошлин на продукцию из стали. Дж. Байден также заявил, что США также будут работать с Мексикой, чтобы совместно предотвратить уклонение Китая и других стран от уплаты пошлин на сталь и алюминий путем импорта продукции в США через Мексику.

Фото: HMM