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Влияние выхода Hapag-Lloyd из THE Alliance несколько преувеличено
06.03.2024

Влияние выхода Hapag-Lloyd из THE Alliance несколько преувеличено

    • CEO ONE Джереми Никсон заявил о незначительности влияния выхода Hapag-Lloyd из альянса THE Alliance, куда еще входят HMM, Yang Ming Marine Transport. Особенно мало оно на транстихоокеанском трейде, так как здесь в рамках альянса у немецкого перевозчика небольшая доля тоннажа. Об этом Дж.Никсон заявил на одной из международных конференций в Лонг-Бич, сообщает The Loadstar.

    «Более того, глава ONE оптимистично оценил «жизнь после Hapag-Lloyd» и заявил, что ONE в течение этого года запустит независимые от THE Alliance сервисы, – пишет издание. – В поисках нового члена альянса или возможностей сотрудничества другого плана ONE явно оставляет все варианты открытыми. Любопытно, что Никсон сказал, что идут некие обсуждения, и в начале апреля у ONE будет информация по этому поводу».

    «В свою очередь, CEO Hapag-Lloyd Хаббен Янсен был удивлен заявлением ONE о том, что японский перевозчик планирует независимые от альянса сервисы. Он узнал о намерениях ONE одновременно с аудиторией конференции», – добавляет издание.

    Напомним, в середине января этого года Hapag-Lloyd объявил о выходе с начала 2025 года из коалиции THE Alliance и создании альянса с Maersk – Gemini Cooperation. В планах нового альянса – дополнить deep sea перевозки глобальной сетью специализированных челночных сервисов, сосредоточенных вокруг принадлежащих и контролируемых Hapag-Lloyd и Maersk перевалочных хабов, а также добиться 90% надежности расписания.

    «На бумаге все выглядит очень хорошо. Но будет ли это работать на практике», – прокомментировали намерения будущего альянса в Alphaliner.

    «Действительно, профессионалы с опытом вспоминают, что челночные сервисы не работали как надо: импортный груз застревал в узловом порту на несколько дней, а экспортный не успевал к погрузке поадал на судно. Поэтому грузоотправители обычно предпочитают прямые судозаходы», – поясняет The Loadstar.

    «Чтобы доказать, что пудинг вкусный, нужно его съесть, – сказал в свою очередь CEO Hapag-Lloyd Рольф Хаббен Янсен. – Мы должны доказать, что это работает. В отрасли много скептицизма».

    «Когда мы обсуждали с Maersk нашу новую операционную стратегию, тоже был некоторый скептицизм. Но наши партнеры были убеждены, что челночные сервисы могут быть эффективно реализованы. Поскольку, чем меньше основных портов, тем меньше вероятности, что все пойдет не так», – резюмировал Р.Х.Янсен.

    Фото: The Loadstar / Mike Wackett


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