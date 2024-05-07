Среднее время опоздания контейнеровозов сократилось

По мере нормализации маршрутов вокруг Африки и стабилизации сервисов перевозчиков индекс соблюдения расписания контейнерных маршрутов в марте этого года вырос по сравнению с показателем предыдущего месяца на 1,6 проц. пункта и составил 54,6%. Однако в сравнении с прошлогодним показателем индекс снизился 7,9 проц. пункта.

По данным Sea-Intelligence, среднее время опоздания в сравнении с предыдущем месяцем сократилось в марте на 0,52 суток до 5,03 суток, что представляет собой незначительное улучшение относительно докризисного уровня. По сравнению с показателем марта прошлого года опоздания уменьшились на 0,03 суток (прим. SeaNews: среднее время задержки рассчитывается только по опоздавшим судам, без учета тех, что пришли вовремя).

Самым надежным с точки зрения соблюдения расписания в марте 2024 года был Wan Hai Lines – у него соответствие расписанию составляло 59,7%. За Wan Hai идут Hapag-Lloyd и ZIM, у которых индекс соблюдения расписания был по 56,1%.

Еще у 8 перевозчиков индекс соблюдения расписания превысил 50%. Самый низкий показатель соблюдения расписания был у PIL – 49%. В целом 11 из 13 крупнейших линий показали в марте улучшение соблюдения расписания. Наиболее существенное улучшение отмечено у Wan Hai. По сравнению с показателем марта прошлого года ни одна из 13 крупнейших линий не показала рост индекса соответствия расписанию, при этом наибольшее снижение – на 18,1 проц. пункта – продемонстрировал PIL.

Фото: Wan Hai Lines