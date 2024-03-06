Доля контейнерных линий, не входящих в альянсы, на трейде Азия – Европа удвоилась

Доля контейнерных линий, работающих на трейде Азия – Европа, которые не входят в какие-либо альянсы, за последний год увеличилась в два раза, сообщает Splash со ссылкой на отчет Alphaliner.

«В отчете идет речь о более мелких контейнерных перевозчиках, которые пришли восполнить пробел с уходом глобальных линий с российского рынка», – уточняет издание.

Согласно отчету, такие перевозчики как New New Shipping, OVP Shipping, Safetrans, FESCO, Akkon и CStar за последний год удвоили объемы линейных перевозок.

На трейде Азия – Европа линии, не входящие в альянсы, в совокупности перевезли 308,3 тыс. TEU, что составляет 5% этого рынка (с учетом доли ZIM в 1,2%). Годом ранее этот объем составлял 154,6 тыс. TEU.

Совокупная доля альянсов 2M, Ocean Alliance и THE Alliance на трейде Азия – Европа в настоящее время составляет 89,7%, тогда как годом ранее она соответствовала 95,6%. В сумме эти альянсы оперируют на этом маршруте провозными мощностям в 344 тыс. TEU.

Фото: FESCO