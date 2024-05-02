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Установлены квоты на вывоз минеральных удобрений
02.05.2024

Установлены квоты на вывоз минеральных удобрений

    • В рамках поручения президента правительство приняло решение продлить квоты на вывоз из России минеральных удобрений. Они будут действовать с 1 июня по 30 ноября 2024 года, сообщает пресс-служба правительства РФ. Соответствующее постановление от 27 апреля 2024 года №547опубликовано на сайте правительства.

    Принятое решение направлено на поддержание достаточных объемов удобрений на внутреннем рынке и обеспечение продовольственной безопасности страны.

    Общий объем экспортной квоты составит свыше 19,7 млн тонн, в том числе для азотных удобрений – более 12,4 млн тонн, для сложных – около 7,3 млн тонн.

    Распределить объемы квот между участниками внешнеторговой деятельности поручено Минпромторгу.

    Квоты не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию.

    Аналогичные меры правительство приняло в ноябре 2023 года. В частности, на период с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года были продлены нетарифные ограничения на вывоз минеральных удобрений. Общий объём квоты составил 16,9 млн тонн.

    «Предусмотреть при необходимости продление действия порядка применения количественных ограничений на вывоз отдельных видов удобрений правительству поручил президент по итогам совещания по вопросам развития агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и смежных отраслей промышленности, состоявшегося 5 апреля 2022 года», – говорится в пресс-релизе.


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