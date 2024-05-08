Развитие терминальной инфраструктуры в Казахстане повысит уровень контейнеризации в этой стране. Об этом заявил операционный директор PTC Cargo Никита Жуков в ходе сессии «Железнодорожные перевозки и таможенное декларирование. Актуальные задачи и практические решения» в рамках Международного контейнерного форума «ЕСЭ ASIA – 2024», организованного Единым Слетом Экспедиторов (ЕСЭ) в партнерстве с Королевским Институтом логистики и транспорта CILT Central Asia.

Он отметил, что в России есть отличные примеры развития терминальной инфраструктуры. «Это компании «ТрансКонтейнер и «Логопер», которые развивают инфраструктуру на всем пространстве, на всей инфраструктуре РЖД», – сказал Н.Жуков.

По словам Н.Жукова, терминальных мощностей в Казахстане не хватает, и сегмент контейнерной инфраструктуры недофинансирован. «Нужен сетевой drop в Казахстане, который сможет развивать терминальную инфраструктуру в основных крупных агломерациях, для того чтобы обеспечить костяк для дальнейшего развития контейнеризации. Все-таки специализированный контейнерный терминал является входом на этот рынок. Нет терминала – нет контейнеризации», – сказал он.

По мнению Н.Жукова, это должен быть игрок республиканского масштаба, который сможет эффективно и прицельно развивать эту инфраструктуру. «Обязательно с заделом. Тогда эта инфраструктура станет основой уже для дальнейшего развития контейнеризации и экономических отношений», – высказал он свое мнение.

«Опыт показывает, что на пространстве стран СНГ, наверное, все-таки субъект естественной монополии, непосредственно перевозчик, который развивает пути, путевой комплекс, локомотивное хозяйство, должен существовать в рамках государства как раз для того, чтобы была возможность более эффективно, на уровне государства, организовывать вопросы, связанные с гармонизацией стандартов, с разработкой общих подходов. Но что касается терминальной инфраструктуры, то здесь мы склонны считать, что это должен быть частник», – резюмировал Н.Жуков.

Фото: скриншот видео ЕСЭ