Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
«Нет терминала – нет контейнеризации»
08.05.2024

«Нет терминала – нет контейнеризации»

    • Развитие терминальной инфраструктуры в Казахстане повысит уровень контейнеризации в этой стране. Об этом заявил операционный директор PTC Cargo Никита Жуков в ходе сессии «Железнодорожные перевозки и таможенное декларирование. Актуальные задачи и практические решения» в рамках Международного контейнерного форума «ЕСЭ ASIA – 2024», организованного Единым Слетом Экспедиторов (ЕСЭ) в партнерстве с Королевским Институтом логистики и транспорта CILT Central Asia.

    Он отметил, что в России есть отличные примеры развития терминальной инфраструктуры. «Это компании «ТрансКонтейнер и «Логопер», которые развивают инфраструктуру на всем пространстве, на всей инфраструктуре РЖД», – сказал Н.Жуков.

    По словам Н.Жукова, терминальных мощностей в Казахстане не хватает, и сегмент контейнерной инфраструктуры недофинансирован. «Нужен сетевой drop в Казахстане, который сможет развивать терминальную инфраструктуру в основных крупных агломерациях, для того чтобы обеспечить костяк для дальнейшего развития контейнеризации. Все-таки специализированный контейнерный терминал является входом на этот рынок. Нет терминала – нет контейнеризации», – сказал он.

    По мнению Н.Жукова, это должен быть игрок республиканского масштаба, который сможет эффективно и прицельно развивать эту инфраструктуру. «Обязательно с заделом. Тогда эта инфраструктура станет основой уже для дальнейшего развития контейнеризации и экономических отношений», – высказал он свое мнение.

    «Опыт показывает, что на пространстве стран СНГ, наверное, все-таки субъект естественной монополии, непосредственно перевозчик, который развивает пути, путевой комплекс, локомотивное хозяйство, должен существовать в рамках государства как раз для того, чтобы была возможность более эффективно, на уровне государства, организовывать вопросы, связанные с гармонизацией стандартов, с разработкой общих подходов. Но что касается терминальной инфраструктуры, то здесь мы склонны считать, что это должен быть частник», – резюмировал Н.Жуков.

    Фото: скриншот видео ЕСЭ


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    07.05.2024
    Глобальный тренд кооперации в мировой экономике снижается
    Глобальный тренд кооперации в мировой экономике снижается, заявил председатель правления PTC Holding Тимур Карабаев […]
    ЕСЭКонтейнеризацияЛогистикамировая торговля
    0
    08.05.2024
    Товарооборот Россия – Казахстан в январе-феврале 2024 года
    По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, товарооборот […]
    Только для подписчиков
    2024КазахстанТоварооборот
    0
    14.02.2024
    В Астрахани спустили на воду шаланды
    8 февраля 2024 года на «Стройлидерплюсе» в Астрахани состоялась церемония спуска на воду двух несамоходных шаланд […]
    АстраханьКазахстанСудостроение
    0
    27.04.2024
    Новый жд сервис из Москвы в Казахстан
    Мультимодальный транспортный оператор «Рускон» (входит в Группу компаний «Дело») запустил новый железнодорожный сервис для […]
    Казахстанконтейнерный сервисРускон
    0
    20.03.2024
    Новые правила получения разрешения на автомобильные перевозки в Казахстане
    И какую плату будут взимать за проезд грузового транспорта через госграницу
    автомобильные перевозкиКазахстан
    0
    21.03.2024
    Товарооборот Россия – Казахстан в январе 2024 года
    По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, товарооборот […]
    Только для подписчиков
    2024КазахстанТоварооборот
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    08.05.2024 «Нет терминала – нет контейнеризации»
    08.05.2024 35 отмененных рейсов, с 19 по 23 неделю 2024
    08.05.2024 Железнодорожные контейнеры, 4 месяца 2024 года: перевозки увеличились на 9,4%
    08.05.2024 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в марте снизился на 4,1%
    07.05.2024 Глобальный тренд кооперации в мировой экономике снижается
    07.05.2024 Среднее время опоздания контейнеровозов сократилось
    Госрегулирование Показать всё
    06.05.2024 Правительство ввело временный запрет на экспорт сахара
    03.05.2024 Часть грузопотока в направлении портов Азово-Черноморского бассейна перераспределят
    02.05.2024 Одобрен запуск третьего этапа модернизации инфраструктуры БАМа и Транссиба
    02.05.2024 Установлены квоты на вывоз минеральных удобрений
    26.04.2024 Совещание в правительстве по поставкам нефтепродуктов жд транспортом
    22.04.2024 Утверждена дополнительная тарифная квота на вывоз зерновых культур
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •