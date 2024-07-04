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На таможне задержали лошадей
04.07.2024

На таможне задержали лошадей

    • На таможне задержали лошадейСотрудники мобильной группы Тюменской таможни в Петухово предотвратили незаконный вывоз из России 33 лошадей, сообщили SeaNews в пресс-службе Тюменской таможни. Коней башкирской породы отправляли из Республики Башкортостан в Казахстан.

    В документации на перевозку животных была указана не та машина, которая перевозила лошадей. На основании этого ветеринарный сертификат был признан недействительным.

    Нарушение удалось предотвратить благодаря взаимодействию Тюменской таможни с сотрудниками Уральского межрегионального управления Россельхознадзора и Пограничного Управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям, отметили в таможне. 

    С перевозчиком проведена разъяснительная беседа о порядке перемещения подконтрольных Госветнадзору грузов. Лошади возвращены для оформления соответствующих документов.

    Фото: пресс-служба Тюменской таможни


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