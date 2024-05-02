Рынок авиаперевозок животных растет

Глобальный рынок авиаперевозок животных будет до 2028 года расти в среднем на 5% в год. Этот прогноз включает и перевозки крупного рогатого скота, который в настоящее время в основном доставляют морским путем и доля которого в общем объеме перевозок животных составляет почти 50%, сообщает The Loadstar.

Еще около трети рынка приходится на кошек-собак-хомячков и прочих домашних любимцев, которые, как правило, путешествуют самолетом. Их перевозки тоже растут высокими темпами, с 2024 по 2032 год прогнозируется рост этого сегмента в среднем на 9,5% в год. В прошлом году объем авиаперевозок таких животных в стоимостном выражении составил 1,8 млрд долларов.

«А есть еще лошади – любимый «живой груз» на Ближнем Востоке. Ожидается, что мировой рынок скачек к 2030 году увеличился по сравнению с 2023 годом почти вдвое до порядка 794 млрд долларов, следовательно, вырастет и спрос на прибыльные перевозки лошадей. Не зря Qatar Airways Cargo на этом фоне инвестировал в новый транспортный терминал для животных, который позволит катарской авиакомпании перевозить дополнительно 150 тыс. животных в год», – пишет издание.

Новый объект Qatar Airways Cargo занимает площадь 5,26 тыс. кв. м. Это крупнейший авиатерминал по перевозке животных в мире, он способен принять и отправить 550 тыс. животных в год.

На терминале имеется 140 вольеров для собак, 40 для кошек и 24 конюшни в 4 зонах. «В прошлом году Qatar Airways Cargo по всему миру перевела порядка 10 тыс. лошадей», – уточняет The Loadstar.

Размер инвестиций в новый терминал авиакомпания не раскрывает. «Все, что я могу сказать, – это много», – сказал один из топ-менеджеров Qatar Airways Cargo, добавив, что наблюдается всплеск интереса к авиаперевозкам животных, в том числе суточных цыплят.

Фото: Qatar Airways Cargo